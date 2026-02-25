Журнал «Казань» провел литературно-музыкальный вечер «Скоро весна»

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В столице Татарстана в Доме актера состоялся литературно-музыкальный вечер журнала «Казань», на котором был представлен новый выпуск журнала «Благородное сословие». Тема номера – дворянское сословие на территории края. Традиционно вела мероприятие главный редактор издания Альбина Абсалямова.

В программе приняли участие авторы номера и герои публикаций, а также приглашенные музыканты.

Первым музыкальным номером стала премьера песни на стихи Альбины Абсалямовой «А весна уже близко-близко». Ее представили композитор Елена Панина и учащиеся Средней специальной музыкальной школы при консерватории.

«Стихи Альбины льются, в них уже заложена мелодия. Я была вдохновлена ими в новогодние праздники. Сегодня премьера – это всегда волнительно, потому что ты открываешь свое сокровенное публике», – поделилась Елена Панина перед выступлением.

Вслед за музыкой слово взяли авторы номера. Директор Национального музея РТ Айрат Файзрахманов, постоянный автор журнала, представил свои материалы сразу в двух последних выпусках.

«В купеческом номере я рассказывал о Новой Татарской слободе, о суперэффективных предприятиях моих предков. А в февральском речь пошла о татарских дворянах. Это те четыре правящих клана, которые составляли элиту ханств, а позже интегрировались в российское дворянство. Юсуповы, Урусовы, Апраксины – более 500 русских фамилий имеют татарские корни», – заявил он.

Доктор филологических наук, директор музея Льва Толстого Лия Бушканец представила статью о казанских страницах жизни писателя и о семье Молостовых. В своем выступлении она остановилась на стереотипах восприятия дворянства в школьной программе:

«В школе нам часто рисуют дворян либо лежебоками, как Обломов, либо сплетниками из „Горя от ума“. Но это было отступление от нормы! На самом деле дворянство – это сословие, создавшее [российскую] культуру. Дворянские гнезда были точками притяжения, где читали, писали, спорили», – отметила литературовед.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Исследователь также добавила, что балы в XIX веке были не просто развлечением. «Это умение держать себя, знание языков, искусство быть интересным без назойливости. Именно это заставляло Толстого работать над собой. В Казани его окружал тот высокий уровень культуры, который мы, к сожалению, часто недооцениваем», – объяснила она.

Краеведы Георгий Мюллер и Ирина Порфирьева рассказали о подготовленных к публикации воспоминаниях, которые ранее не издавались. Рашид Галлям выступил с сообщением о материале, посвященном мензелинскому периоду жизни Мусы Джалиля (и приуроченном к 120-летию поэта).

Директор театра «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, о котором вышел текст в январском номере, поблагодарил редакцию за материал. «Я всегда с удовольствием читаю журнал „Казань“. В свое время там начал публиковаться мой отец, выдающийся график Александр Туманов. И сегодня, когда мы говорим о дворянах, о культуре, я хочу сказать: в вашем журнале чувствуется потрясающий дух аристократии. Вы сохраняете цивилизацию. Это вещь, которая действительно важна для всех нас», – выразил уверенность он.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Во второй части вечера выступили заслуженный артист РТ, солист театра оперы и балета Олег Мачин и концертмейстер, педагог 1-й музыкальной школы Алина Казакова. Они исполнили три романса, в том числе каватину из оперы Римского-Корсакова «Садко» и романс Гречанинова «Подснежник».

«Мы старались подбирать программу под предстоящую весну. Я из 1-й музыкальной школы, и мы с журналом сотрудничаем давно. Но такого дуэта с Олегом Мачиным здесь еще не было», – отметила Алина Казакова.

Завершая вечер, Альбина Абсалямова напомнила, что редакция продолжает собирать материалы по истории семей, и призвала читателей приносить и присылать редкие снимки и воспоминания для возможных публикаций в будущих номерах.

«Мы каждый раз не можем вместить все истории. И после выхода номера нам звонят: «А у нас есть еще снимки, еще воспоминания!». Мы всегда рады. Если в ваших семьях хранятся реликвии – несите, присылайте. Мы будем возвращаться и к дворянской, и к купеческой теме в течение года. Весна ведь только начинается!» – заключила главный редактор «Казани».