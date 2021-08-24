Сохранить память усопших: новый выпуск журнала «Казань» презентовали на Арском кладбище

Ежемесячно журнал «Казань» выпускает тематические номера, посвященные актуальным темам и проблемам татарстанской столицы и ее жителей, и раскрывает их порой с необычной точки зрения. Так, июньский номер стал посвящением талантливым врачам, которые, помимо профессиональной деятельности, занимаются также искусством, а июльский выпуск раскрыл секреты казанских дач и всего, что связанно с дачным отдыхом.

В этот раз авторами журнала была затронута весьма специфичная и непростая тема – городские кладбища и сохранение памяти.

«Народ – это не только те, кто ныне жив. То есть жители нашего города – это в том числе и те, кто находится на кладбищах. Важно сохранить память о них», – считает главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова Фото: © Владимир Васильев

По мнению Абсалямовой, мало кто из горожан сомневается в том, как важно помнить об ушедших из жизни и бережно сохранять места их погребения. Однако на практике сегодня на кладбищах можно найти места захоронений тех, кто ранее составлял гордость города, в плачевном состоянии: разрушаются старинные могильные камни, становится трудно разобрать начертания на них.

Августовский выпуск призван обратить внимание горожан и власти на эту проблему.

Фото: © Владимир Васильев

«Ведь кто, если не мы, за это в ответе?» – считает Абсалямова.

На страницах журнала доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Института международных отношений КФУ Светлана Малышева рассказала о российских кладбищах в XX веке и проанализировала социально-культурное взаимодействие города мертвых с городом живых. Главный редактор альманаха «Казанские истории», заслуженный работник культуры РФ и РТ Любовь Агеева обращает внимание читателей на то, что некоторые кладбища являются настоящими музеями под открытым небом и нуждаются в музеефикации.

«В Татарстане 38 могил имеют статус объектов культурного наследия федерального и республиканского значений», –отмечает Агеева.

Фото: © Владимир Васильев

Выпуск журнала обращает внимание на огромный туристический потенциал кладбищ.

По надгробиям, склепам и скульптурам можно проследить, как менялась эстетика захоронений от самых старых, датируемых началом XIX века, заканчивая надгробиями XXI века.

«Кладбище – это неотъемлемая часть культурной жизни Казани, нашей истории. Я думаю, что инициатива посвятить номер этой теме и провести экскурсии и презентацию журнала на Арском кладбище станет хорошим примером, и благодаря этому больше жителей города заинтересуется этой стороной истории города», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков Фото: © Владимир Васильев

Особенной мистической атмосферы выпуску придали рассказ «По левую и по правую руку» Алексея Егорова, сценарий игрового фильма «Брат. Война» Мансура Гилязова, отрывок из повести «Квартиру снимают вампиры» Алины Тумашевой, «Блюз на погосте» Евгения Соколова и др.

Абсалямова призналась, что сентябрьский номер журнала «Казань» будет посвящен водному пространству города.