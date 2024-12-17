Журнал «Казань» проведет предновогодний вечер с героями номеров и атмосферой карнавала

Журнал «Казань» приглашает читателей на предновогодний вечер. Гостям обещают атмосферу волшебства с парадом карнавальных костюмов и множеством сюрпризов.

20 декабря на сцене Дома актера имени Марселя Салимжанова выступят герои тематических номеров журнала — Эльмира Галеева, маэстро Рустем Абязов, дуэт Лилии Чугуновой и Евгения Буянова, Дмитрий Бикчентаев, хор «Мама Миа» под управлением Евгении Нестеровой, Олег Мачин, Наталья Сытикова, Олег Лапшин и многие другие.

Вечер начнется в 18.00, вход свободный (6+).