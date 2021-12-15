Журнал «Казань» приглашает на итоговый концерт-капустник 2021 года

20 декабря журнал «Казань» подведет итоги уходящего года и представит публике ряд последних выпусков. В мероприятии примут участие герои и авторы журнала, а также мастера музыкальной и театральной сцены Казани.

Гостям презентации расскажут об октябрьском выпуске «Казанский андеграунд», «30 лет без СССР» (ноябрь), а также декабрьском «Небронзовые истории юбиляров».

«За прошедший год концерты-презентации журнала „Казань“ стали яркими резонансными событиями культурной жизни города. Предстоящая станет совершенно особенной, объединив контрастные жанры в смелые коллаборации, сочетая „заготовки“ и импровизации в лучших традициях новогодних „Голубых огоньков“», — поделились подробностями организаторы встречи.

Так, участниками капустника станут лауреат Тукаевской премии, скрипач и дирижер Рустем Абязов и бэнд «неформалов» с культовым лидером по кличке Карузо, джазовый саксофонист Евгений Соколов, исполнитель авторской песни Дмитрий Бикчентаев, актеры казанских театров и самородки улиц. Также гостей мероприятия ожидают подарки и сюрпризы.

Итоговый концерт состоится в Доме Актера имени Марселя Салимжанова, начало запланировано на 18.00. Для участия необходима предварительная регистрация, а также QR-код.

