Журнал «Казань» презентует свежие номера на концерте в Доме актера им.Салимжанова

1 марта в казанском Доме актера имени Салимжанова пройдет концерт-презентация журнала «Казань» под названием «Привет, весна!». Коллектив редакции расскажет гостям о свежих выпусках издания, познакомит с их авторами и героями, а также представит яркую музыкальную программу.

В концерте примут участие как резиденты презентаций, так и новые артисты. Впервые перед аудиторией журнала выступит хор «Гармония» под управлением Гузель Гимаевой, восходящая звезда бельканто, стипендиат фонда имени Шаляпина Надежда Игнатьева (сопрано).

Традиционно сделают свое музыкальное приношение маэстро Рустем Абязов, джазовые музыканты Евгений Соколов и Лилия Чугунова, которая станет одной из героинь мартовского номера, и другие артисты.

Темой мартовского номера журнала «Казань» станет весна в городе. В первом номере весны с ярким «женским» акцентом читатели познакомятся с талантливыми художницами, представительницами музыкальной профессии, тайнами узоров ичигов и совершат прогулку по горьковским местам Казани.

Напомним, январский номер журнала «Казань» был посвящен истории городского досуга, февральский — теме денег. Среди интересных материалов, представленных на страницах журнала за это время — экскурс в историю строительства Дворцов культуры, история первой казанской дискотеки, кинематограф полтора столетия назад, тайна золотого запаса России, деньги как музейный экспонат, беседы с легендами отечественной и казанской медицины.

Концерт-презентация начнется в 18.30, вход – свободный.