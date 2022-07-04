Журнал «Казань» презентует сразу два выпуска в летнем пространстве музея Боратынского

13 июля на усадебной террасе Музея Боратынского состоится летний концерт-презентация журнала «Казань». Гостям представят два новых номера издания: за июнь и июль.

В июне темой журнала выбрали «чудо дерева». О жизни деревьев в нем рассказали эколог, дендролог и другие.

Тема июльского выпуска посвящена лету в городе. «Июльский номер прошлого года мы посвятили дачам и исследовали все, что связано с загородным отдыхом. На этот раз мы решили сфокусироваться на прекрасном и долгожданном лете в городе», - рассказывает главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Со страниц журнала читатель перенесется в захватывающее приключение по городу: в летние театры и городские сады, погрузится в атмосферу народных гуляний и катаний по озеру Кабан.

Редакцией журнала был составлен и народный словарь казанского лета. Здесь читатель вместе с авторами сможет порассуждать над понятиями, которые так или иначе ассоциируются с летом – лимонад, фонтан, тополиный пух, щавель, окрошка и другими.

Традиционно на концерте-презентации в теплый летний день прозвучат стихи и песни друзей и авторов журнала «Казань».

Мероприятие начнется в 18.00 по адресу: ул. М. Горького, д. 25/28.