Журнал «Казань» презентует сентябрьский номер на Волошинском фестивале

Поэтический вечер — презентация сентябрьского номера журнала «Казань» — пройдет в Национальной библиотеке РТ 12 сентября. Героями встречи станут авторы номера — участники международного Волошинского фестиваля, который впервые проводится в Татарстане.

Среди гостей вечера будут современные российские поэты и прозаики: Андрей Коровин, Вадим Месяц, Светлана Василенко, Лера Манович, Анна Гедымин, Ефим Бершин и другие. Об этом «Татар-информу» рассказали организаторы мероприятия.

В 2022 году Волошинский фестиваль посвящен 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 145-летию со дня рождения Максимилиана Волошина. В Елабуге и Казани участники фестиваля познакомятся с историей и культурой Татарстана. В Казани состоится объявление итогов и награждение победителей литературного Волошинского конкурса.

«Сентябрьский номер журнала „Казань” предлагает читателям окунуться в атмосферу прошедшего фестивального лета и наступающей осени. На его страницах — герои и события прошедшего в августе литературно-музыкального фестиваля „Аксенов-фест”. Украшает номер обложка с картиной легендарного Бориса Мессерера», — замечают организаторы события.

Заядлые театралы найдут много интересного в интервью известного актера Качаловского театра Михаила Галицкого и в беседе с художественным руководителем Буинского драматического театра Раилем Садриевым.

Кроме того, вместе с участниками фестиваля «Том Сойер Фест» читатели смогут побывать в стенах известной казанской дворянской усадьбы и совершить путешествие на старинный дебаркадер, стоящий у острова-града Свияжск.