В Казани откроют фотовыставку героев культурного фронта

На Фестивальном бульваре (рядом со зданием «Татмедиа») состоится торжественное открытие фотовыставки «Моя "Казань"». Проект посвящен хорошо известным лицам города, которые, кроме того, являются постоянными героями журнала «Казань». Вместе они составляют созвездие имён столицы республики.

В мероприятии, которое пройдет в формате концерта-презентации, примут участие руководство «Татмедиа» и герои выставки — главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, артисты Илья Славутский и Фанис Зиганшин, композитор Эльмир Низамов, певица Эльмира Калимуллина, режиссер Фарид Бикчантаев, музыканты Рустем Абязов, Евгений Соколов и Дмитрий Бикчентаев, поэты Олеся Балтусова и Равиль Файзуллин.

Также среди героев выставки — профессор Владимир Менделевич, детский кардиохирург Леонид Миролюбов, яхтсмен Алмаз Алеев, художник-наивист Альфрид Шаймарданов и другие.

«Все они активно принимают участие в жизни нашего журнала, в частности, наших ежемесячных презентациях. Без них невозможно представить тот журнал, который мы знаем сегодня. И если презентации проходят, как правило, в закрытых помещениях, и их посещают наши постоянные читатели, то это событие станет способом привлечения новой аудитории. Кто знает, может увидев журнал в руках любимого исполнителя или артиста, кто-то захочет познакомиться с ним чуть ближе», - поделилась Альбина Абсалямова.

В планах сделать выставку передвижной, чтобы экспонировать ее в разных точках города. Ознакомиться с самой выставкой можно уже сегодня. Официальное открытие же состоится 27 июня в 18.00.