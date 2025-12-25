Журнал «Казань» представит новые номера и подведет итоги года на концерте-презентации

Концерт-презентация журнала «Казань» состоится 26 декабря в 18:00 в Доме актера имени Марселя Салимжанова. Мероприятие посвящено подведению итогов года, презентации последних номеров и планам редакции на будущий сезон.

В программе вечера запланированы выступления авторов издания и героев публикаций 2025 года. С музыкальными номерами выступят:

маэстро Рустем Абязов , который подготовил номер в оригинальном амплуа;

, который подготовил номер в оригинальном амплуа; народный артист Татарстана Мнир Соколов ;

; хор «Mamma Mia» под управлением Евгении Нестеровой ;

; обладательница колоратурного сопрано Надежда Игнатьева.

Спикерами также станут и.о. генерального директора Национального музея РТ, историк Айрат Файзрахманов и художник Игорь Кириллов, работа которого использована для обложки ноябрьского номера.

Литературная часть включает чтение стихов казанских поэтов: Олеси Балтусовой, Альбины Абсалямовой, Айсылу Мирхановой и Дмитрия Туманова. Главный редактор издания Альбина Абсалямова также выступит и ведущей вечера.

Специальными гостями станут Дед Мороз и Снегурочка – герои статей декабрьского выпуска.

Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение – 6+.