Журнал «Казань» представит июльский номер на открытом вечере в Кремле

16 июля в 18:30 во дворе Присутственных мест Казанского Кремля снова прозвучат стихи, музыка и живое слово — журнал «Казань» продолжает традицию «Летних вечеров» с презентацией нового июльского выпуска. Уютное пространство под открытым небом давно стало любимым местом встреч для читателей из Казани и гостей города, приходящих целыми семьями.

В программе — выступления авторов и героев номера, творческие разговоры, музыкальные номера. Поэтесса и руководитель литературного объединения «Белая ворона» Наиля Ахунова, а также Светлана Люкманова — автор материала о поэте Рушане Люкманове — поделятся историями своих публикаций. Презентацию собственной статьи проведет и Маргарита Филатова-Сафронова. Свою поэзию представит Мария Двинских, сотрудница Казанского Кремля, чьи стихи уже публиковались в журнале ранее.

Музыкальная часть обещает быть насыщенной и разнообразной. Саксофонист Евгений Соколов, постоянный участник литературных вечеров, снова порадует слушателей. Также прозвучат выступления хормейстера Евгении Нестеровой и барда Евгения Аладинского. Особым моментом станет премьера юных солисток ансамбля «Сююмбике» — Марьям Заппаровой и Наили Славиной (руководитель — Гузель Ахунова).

Фото: журнал «Казань» ©

Ведущая вечера — главный редактор журнала, заслуженный деятель искусств РТ Альбина Абсалямова.

Вход свободный. Возрастная категория — 6+.