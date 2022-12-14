Журнал «Казань» подготовил большой концерт к выпуску финального номера 2022 года

19 декабря журнал «Казань» проведет финальный-концерт презентацию 2022 года. Заключительным аккордом станет выпуск под названием «Новый год в эпоху перемен».

Участниками встречи станут герои и авторы журнала, а также известные исполнители. Так, свои номера представят артисты народного театра «Лориэн», фольклорный коллектив «Оберег» под управлением Луизы Леонтьевой, дуэт артистов Казанского русского ТЮЗа Павла Густова и Алексея Зильбера, ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи», пианист Наиль Таймасов и бард Дмитрий Бикчентаев.

Организаторы обещают удивить зрителей, представив им выступление Оркестра авторов журнала «Казань» под управлением Рустема Абязова, а также неожиданную песню «Снег над Казанью», написанную на стихотворение главного редактора издания Альбины Абсалямовой.

Мероприятие пройдет в Доме актера имени М. Салимжанова. Начало запланировано на 19.00. Вход свободный.