Журнал «Казань» опубликовал рассказ о дяде Ханбикова — участнике Великой Отечественной

В журнале «Казань» вышла история об одном из родственников Рината Ханбикова — Мубин абые, которая демонстрирует, как люди советской закалки относились к партийному билету. В те времена этот документ был символом, а его утеря наказывалась исключением из партии с серьезными последствиями.

Мубин абый родился и жил в селе Уразовка Красно-Октябрьского района Горьковской области, окончил учительские курсы. Был участником Великой Отечественной войны, Победу встретил в Восточной Пруссии, будучи уже членом ВКП(б). Вернувшись домой, он сначала работал учителем, затем стал председателем исполкома района.

Осенью он имел привычку посещать брата Мухисинята в Москве, который жил тогда с женой Сайра апой и двумя сыновьями в маленькой комнате коммунальной квартиры.

И вот в очередной такой визит, когда наступила суббота, мужская часть семьи пошла в общественную баню. Перед самым выходом Мубин абый неожиданно вспомнил о своем партбилете, который находился в нагрудном кармане пиджака, «у сердца», и вдруг спросил у брата: «А Сайра партийная?». Его брат удивился и ответил, что нет, из-за чего Мубин абый страшно забеспокоился, поскольку его партбилет мог пропасть в общественной бане, однако оставить его дома мужчина не мог.

«Сайра беспартийная, и ей нельзя оставить партбилет на хранение согласно Уставу партии», — объяснил он.

Фото: журнал «Казань»

Несмотря на трудности, человека, состоящего в партии, смогли найти среди работников бани — им оказался дядя Петя, работавший в гардеробе. Спустя долгое время поиска и объяснения сутуации произошел обмен партбилета под расписку — мужчины даже успели поговорить, кто на каком фронте служил в годы Великой Отечественной войны.

«Вернулись домой уже ближе к полуночи. На недоуменный взгляд взволнованной жены Мухисинят абый велел ей накрыть стол и заварить чай <...> В ту ночь они (два брата Мухисинят и Мубин абый — прим. Т-и) засиделись за чайным столом, вспоминая общее детство, юность, войну... С чистым телом, в чистом нательном белье... и с чистой душой», — резюмирует автор.