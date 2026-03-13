Журнал «Идел» представил нейроклип «Нигә?», посвященный человеку в эпоху ИИ

Обложка клипа

Изображение предоставлено журналом «Идел»

Сегодня, 13 марта, вышел новый сингл «Нигә?» («Почему?») от молодежного журнала «Идел» с участием исполнителей СØЮ и AIGYR. Выпущенный на лейбле Yummy Music трек доступен на всех музыкальных платформах. Одновременно с синглом был выпущен и клип «Нигә?» – один из первых нейроклипов на татарском языке. Его можно посмотреть на видеохостингах YouTube и «VK Видео».

Песня, посвященная поиску подлинной человечности в мире технологий, представляет собой образец философского поп-рока. Она изучает феномен «нейрочеловечества», когда жизнь людей все больше проходит через фильтры искусственного интеллекта и бесконечных потоков информации.

Композиция сочетает мелодичность поп-рока, альтернативное звучание и рэп-элементы. В тексте затронуты темы отчуждения, цифровой зависимости и стремления сохранить живые эмоции в эпоху гаджетов. Лирический субъект пытается вернуть связь с природой, чувствами и неопосредованным человеческим общением.

Клип включает как живые, так и нейрокадры. Их сочетание призвано продемонстрировать связь между «изображением» на экране и человеческими чувствами. Создатели видеоролика рассчитывают напомнить о настоящих эмоциях в эпоху нейросетей.

Молодежный журнал на татарском языке «Идел» помимо медиадеятельности реализует культурные проекты на родном языке и экспериментирует с музыкальными форматами. Клипы на треки «Бие-бие, Хәйбулла», «Яшьлек», «12 кыз» в сумме набрали около 150 тыс. просмотров.

СØЮ (Ильзира Алиакберова) – поющая на татарском языке молодая представительница альтернативной сцены, голос которой гармонично сочетает современное звучание и традиционное для музыкальной культуры татар понятие «моң».

AIGYR (Ильнар Сибгатуллин) – рэп-исполнитель из Альметьевска, чьи треки уже получили признание слушателей и сделали его заметной фигурой на современной сцене Татарстана.

Музыку создала Зулейха Камалова с помощью нейросети. Текст написала она же вместе с Ильнаром Сибгатуллиным. Аранжировку и сведение выполнил Айрат Хайруллин. Запал вокала Булат Шаймиев, а бэк-вокал – Азат Гимадеев. Нейроизображения сгенерировал Ранис Сафиуллин, известный своими популярными ИИ-роликами, опубликованными в социальных сетях. Видеооператор и монтажер клипа – Фирюза Валиева.