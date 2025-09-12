Журнал «Эхо веков» празднует 100 лет со дня выхода первого номера

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В ИТ-парке на улице Петербургской прошло торжественное мероприятие к 100-летию со дня выхода первого номера журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков».

«"Эхо веков" имеет довольно долгую историю. Это один из старых журналов нашей Республики. Он был создан еще в 1925 году. Когда мы смотрели в архиве документы первых номеров, [изучали] концепцию журнала, они, наши коллеги-предки, создание журнала приурочили к столетию декабристского восстания», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» главный редактор журнала Рамиль Кадыров.

С тех времен прошло уже много лет. В 1933 году журнал был закрыт по ряду политических причин – нельзя было публиковать исторические документы. По словам Кадырова, необходимость создания такого журнала появилась в 1995 году, когда «начался подъем национального самосознания народов Поволжья».

Главная особенность журнала в том, что здесь публикуются статьи, подкрепленные архивными документами.

«Обязательно нужен эксклюзив, какой-то архивный документ, чтобы опубликоваться в нашем журнале. Мы этого придерживаемся, и в этом уникальность нашего журнала».

«Эхо веков» выходит раз в квартал, несложно подсчитать, что за 30 лет работы было выпущено уже 120 номеров. Статьи печатаются на языке оригинала: татарском, русском и английском. В электронном виде он бесплатно доступен в интернете, также на него можно оформить подписку.

Учредитель и главный спонсор журнала – Государственный архив республики Татарстан.

«Я всегда говорю, что для историка самая важная основа – это источник. Самая яркая сторона этого журнала и самая полезная для историков в том, что этот журнал носит действительно научно-документальный характер», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Татарстана Искандер Гилязов.

Он не только читает «Эхо веков», но и публикуется здесь. Исследовательские материалы, которые публикуются в журнале, многим неизвестны и, может быть, даже открываются впервые, отметил историк. По мнению Гилязова, в этой сфере «Эхо» – один из самых ярких, насыщенных и интересных по содержанию журналов в России.

«Каждый номер многообразен, в хорошем смысле пестр. Материалы посвящены и забытым страницам далекого прошлого, и неизвестным страницам истории XX века. Очень важно, что публикации в журнале – о людях и событиях. А история – это прежде всего люди и события», – заключил он.

Мероприятие также приурочено к 85-летию со дня рождения доктора исторических наук Дамира Шарафутдинова. Будучи начальником Государственной архивной службы Татарстана, он был одним из инициаторов возрождения журнала в 1995 году.

«Это было его детище. Это не его моментное желание, а решение, согласованное и с президентом Минтимером Шаймиевым, и с Рустамом Миннихановым. Такие известные историки, как [Булат] Султанбеков и [Индус] Тагиров, вместе собрались и решили это сделать. У них получилось сделать это на международном уровне», – рассказала корреспонденту дочь архивиста Дильбар Шарафутдинова.

«Он был очень легким на подъем и очень энергичным человеком. К нему однажды обратился первый секретарь Татарского обкома партии Фикрят Табеев: "Я посмотрел твою объективку, ты, оказывается, борец, давай-ка мы с тобой поборемся". На это папа ответил, что они вместе должны работать, а не бороться», – также рассказала Шарафутдинова.

По ее словам, Дамир Шарафутдинов имел характер максималиста: «Если он что-то делал, то делал от души и серьезно».

В 2011 году журнал был удостоен Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, считается значимым научно-документальным изданием республики.

«Папа был политически очень подкован. Когда однажды я не успевала пойти на выборы, он сказал, что я могу куда угодно не успеть, но аполитичной быть нельзя», – вдруг вспомнила Дильбар.