Журнал «Чаян» планирует провести выставку ко Дню космонавтики в вагонах казанского метро

Фото: Михаил Захаров/ ИА "Татар-информ"

Татарский юмористический журнал «Чаян» планирует открыть еще одну выставку в казанском метро к 12 апреля. На этот раз она разместится в вагонах и будет посвящена Дню космонавтики.

«Совместно с "ТАТМЕДИА" мы продумали, как можно донести полезную информацию о Дне космонавтики пассажирам метро. Если на первоапрельской выставке наши жители могли смотреть на карикатуры только на станции, то теперь попробуют в самих вагонах», - пояснила директор службы движения и доходов Казанского метрополитена Элина Никифорова.



PR-директор АО «ТАТМЕДИА» Ляйсан Сафина сказала, что будущая выставка будет коллаборацией молодых художников. Казанский метрополитен уже поддержал данную задумку.

В пятницу, 1 апреля, журнал «Чаян» и казанский «Метроэлектротранс» организовали выставку карикатур на станции «Суконная слобода».