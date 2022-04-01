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Казань
1 апреля 2022  17:09
Надежда Мещерякова

Журнал «Чаян» планирует провести выставку ко Дню космонавтики в вагонах казанского метро

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Журнал «Чаян» планирует провести выставку ко Дню космонавтики в вагонах казанского метро
Фото: Михаил Захаров/ ИА "Татар-информ"

Татарский юмористический журнал «Чаян» планирует открыть еще одну выставку в казанском метро к 12 апреля. На этот раз она разместится в вагонах и будет посвящена Дню космонавтики. 

«Совместно с "ТАТМЕДИА" мы продумали, как можно донести полезную информацию о Дне космонавтики пассажирам метро. Если на первоапрельской выставке наши жители могли смотреть на карикатуры только на станции, то теперь попробуют в самих вагонах», - пояснила директор службы движения и доходов Казанского метрополитена Элина Никифорова. 

PR-директор АО «ТАТМЕДИА» Ляйсан Сафина сказала, что будущая выставка будет коллаборацией молодых художников. Казанский метрополитен уже поддержал данную задумку.

В пятницу, 1 апреля, журнал «Чаян» и казанский «Метроэлектротранс» организовали выставку карикатур на станции «Суконная слобода».

#казанское метро #выставка #день космонавтики #Карикатура
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