Журнал «Чаян» определил победителей конкурса политической карикатуры

Журнал «Чаян» подвел итоги конкурса политической карикатуры, объявленного осенью прошлого года и посвященного актуальной повестке.

На конкурс можно было присылать работы, посвященные кризису на Украине, противостоянию России и стран Запада, санкциям против РФ, «агрессивной политике НАТО» и другим темам.

Всего на конкурс тридцать авторов из разных регионов России представили более ста работ. Первое место жюри присудило В. Тарасенко из Пскова.

Второе место разделили С. Андрианов из Казани и С. Кокарев из Самары, третье — А. Шульпинов из Казани, И. Колгарев из Москвы и А. Мамаев из Казани.

Победители будут награждены дипломами и денежными призами (30 тыс. рублей за первое место, две по 20 тыс. — за второе и три по 10 тыс. — за третье). Предполагается также организация выставки лучших работ участников конкурса, информирует «Чаян».

Стоит отметить, что победившие карикатуры выполнены в узнаваемой советской стилистике или, как минимум, содержат отсылки к знаковым произведениям искусства тех лет. Так, одна из работ отсылает к стоящему в Трептов-парке монументу павшим в боях за Берлин советским воинам «Воин-освободитель» работы Евгения Вучетича.

Другая карикатура показывает украинских солдат, изображенных в стереотипно «запорожском» виде (как в позднесоветском цикле мультфильмов «Казаки»), в качестве снарядов для произведенного в США орудия. На третьей изображены Соединенные Штаты в виде их традиционного символа — белоголового орлана: птица высиживает гранаты, окрашенные в цвета стран — членов Европейского Союза (о флаге которого напоминают цвета гнезда).

Изображения предоставлены журналом «Чаян».