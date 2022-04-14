Журнал «Безнең мирас» провел ифтар для представителей татарской интеллигенции

Редакция журнала «Безнең мирас» организовала ифтар для деятелей татарской культуры и науки. На встречу, которая прошла в столовой «Татмедиа», были приглашены писатели, журналисты, ученые, а также представители мусульманского духовенства.

Мероприятие началось с чтения Корана. Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев и имам-хатыб Апанаевской мечети Казани Нияз хазрат Сабиров выступили с проповедями (вагаз) перед гостями ифтара. Также были произнесены молитвы в память ушедших из жизни авторов журнала, видных татарских писателей, ученых, журналистов.

«В 90-х, в годы национального и религиозного возрождения в республике духовенство и интеллигенция стали жить как-то сами по себе, но сегодня эту тенденцию необходимо менять. Рад, что сейчас получилось нам собраться вместе, пообщаться. Интеллигенция — флагман любой нации. Есть мнение, что двести интеллигентов, придерживающихся одного мнения, могут повести за собой любой народ. Талантливых личностей у татар очень много, но нам не хватает единства. Это мероприятие я считаю одним шагом к сплочению народа», — выразил мнение Джалиль хазрат Фазлыев.

Главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон напомнил, что подобные ифтары редакция проводит уже третий год подряд, и с каждым годом мероприятия становятся масштабнее.

«В те времена, когда я начинал общаться в Джалилем хазратом Фазлыевым, Ильясом хазратом Зиганшиным, меня тоже приглашали на ифтары. Тогда я подумал, что нам тоже надо их проводить, и поминать наших ушедших из жизни авторов, наших выдающихся деятелей. Эта идея была полностью поддержана генеральным директором АО „Татмедиа“ Шамилем Садыковым. Мне кажется, получилось очень хорошая встреча», — резюмировал Лябиб Лерон.