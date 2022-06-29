Журавлев объяснил, почему Квартальнов не выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

Бывший защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев назвал причины, по которым Дмитрию Квартальнову не удалось выиграть Кубок Гагарина в качестве главного тренера казанского клуба.

Напомним, тренерский штаб «Ак Барса» был отправлен в отставку после вылета казанцев в первом раунде плей-офф.

«Была пандемия, из-за которой не доиграли плей-офф в первый сезон. Она же очень сильно повлияла на подготовку, на форму игроков во второй сезон. А плей-офф в этом году… Это хоккей. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Важно сделать правильные выводы и идти дальше.

Год назад была равная серия в финале конференции, но тогда мы проиграли «Авангарду». Омичи в итоге и взяли кубок. Думаю, если бы мы прошли «Авангард», то кубок был бы наш. В любом случае в финале тогда играли две классные команды, показали хороший хоккей. Это уже в прошлом, не хочу об этом вспоминать. Мы вот в формате 3х3 сейчас Омск обыграли! Хотя это не то утешение после двух проигранных серий «Авангарду» в Кубке Гагарина», - цитируют Журавлева «Известия».

По завершении сезона Даниил Журавлев подписал контракт на два года с командой НХЛ «Колорадо».