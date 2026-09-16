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На главную ТИ-Спорт 16 сентября 2026 13:46

Журавлев: Не сомневаюсь, что в Казани скоро построят новую арену

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Журавлев: Не сомневаюсь, что в Казани скоро построят новую арену
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Торпедо» Даниил Журавлев выразил уверенность в строительстве новой арены в Казани.

По его словам, «Татнефть Арена» – хороший стадион, но всегда хочется большего и чего-то нового. Хоккеист отметил, что в Казани очень любят хоккей, а регион богатый, развивается и вкладывается в спорт.

«Татнефть Арена» – хороший стадион, но всегда хочется большего. Что-то новое. Там очень любят хоккей, думаю, что скоро в Казани построят новую арену, я в этом не сомневаюсь. Регион богатый, много нефти, республика развивается и вкладывается в спорт. Тем более что в Казани постоянно проходят различные мероприятия, не только хоккейные, и новый крытый стадион смог бы их принять», – сказал Журавлев «Чемпионату».

#ХК Ак барс
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