Журавлев: Не сомневаюсь, что в Казани скоро построят новую арену

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Защитник «Торпедо» Даниил Журавлев выразил уверенность в строительстве новой арены в Казани.

По его словам, «Татнефть Арена» – хороший стадион, но всегда хочется большего и чего-то нового. Хоккеист отметил, что в Казани очень любят хоккей, а регион богатый, развивается и вкладывается в спорт.

«Татнефть Арена» – хороший стадион, но всегда хочется большего. Что-то новое. Там очень любят хоккей, думаю, что скоро в Казани построят новую арену, я в этом не сомневаюсь. Регион богатый, много нефти, республика развивается и вкладывается в спорт. Тем более что в Казани постоянно проходят различные мероприятия, не только хоккейные, и новый крытый стадион смог бы их принять», – сказал Журавлев «Чемпионату».