Журавлев - на выход! Как Валиуллин ищет место под потолком зарплат «Ак Барса»

В ближайшее время с большой долей вероятности «Ак Барс» покинет еще один местный воспитанник Даниил Журавлев. Почему в Казани решили избавиться от обладателя бронзовых и серебряных медалей юношеского ЧМ - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» попрощается с Журавлевым

В скором времени «Ак Барса» расстанется с одним из талантливых воспитанников местной системы Даниилом Журавлевым. Напомним, что в межсезонье татарстанцы продлили контракт с 25-летним защитником на два года.

Очевидно, что Даниила Журавлева не хотели отпускать на правах свободного агента. Ведь известно, что сразу после окончания выступления «Ак Барса» в плей-офф в прошедшем сезоне, игроком якобы интересовалось нижегородское «Торпедо».

Правда до сих пор непонятно, для чего руководство клуба сознательно пошло на повышение зарплаты Журавлева с 23 до 28 млн. рублей. Ведь тем самым они сами себе усложнили ситуацию, увеличив платежную ведомость. К тому же на такие деньги и новый клуб для Журавлева будет найти непросто.

Относительно недавно в СМИ просочилась информация о том, что 25-летнего защитника хотят обменять, чтобы высвободить финансы из потолка зарплат и зарегистрировать права на воспитанника ярославского «Локомотива» Григория Денисенко. Последний недавно вернулся из АХЛ.

Затем источники заговорили об обмене между казанской командой и питерским СКА, в результате которого в Казань должен был отправиться Илья Карпухин. Но эта сделка также не могла состояться из-за вышеупомянутого зарплатного потолка.

Фото:ak-bars.ru

Слишком дорогой для ротации

Отметим, что в «Ак Барсе» есть еще, как минимум, пара защитников, которые не выглядят сильнее Журавлева. К примеру, Константин Лучевников, Артемий Князев. К тому же и зарплаты у Лучевникова (12 млн. рублей) и у Князева (6 млн. рублей) куда скромнее, чем у Журавлева. Поэтому решение с обменом Журавлева выглядит очевидным и логичным.

Журавлев довольно негабаритный защитник. Считалось, что его сильная сторона – это катание, скорость и точный пас. Во времена выступления на молодежных чемпионатах он становился бронзовым (2019), серебряным (2020) призером и являлся одним из самых талантливых защитников российского хоккея.

Свой потенциал в «Ак Барсе» ему удалось проявить у Дмитрия Квартальнова. За взрослую команду он весьма неплохо дебютировал в сезоне-2019/20. Провел 36 матчей, набрав в общей сумме 8 очков при показателе полезности (+2).

Одним из наиболее удачных периодов в его карьере в КХЛ можно считать сезон-2021/22 (43 сыгранных матча, 56 проведенных блокшотов и «+13»). После него игрок отправился за океан пробовать свои силы в Северной Америке, где права на него принадлежали «Колорадо».

Однако в Канаде он задержался ненадолго. В основе «лавин» Журавлев не сыграл ни одного матча. Он провел 14 игр за фарм-клуб, заработав всего одно очко при отрицательном показателе полезности. Обратно в Россию татарстанец вернулся через пару месяцев в «Ак Барс», который в тот момент тренировал уже Зинэтула Билялетдинов.

Фото:ak-bars.ru

В Казани переизбыток в защите - Журавлев пригодится в другом клубе

В команде Билялетдинова Журавлева немного переквалифицировали в сторону чисто оборонительного защитника. В сезоне-2023/24 он провел 63 матча с показателем +12 и отработал в обороне, поучаствовав в 15 силовых и 66 раз в блокировке бросков.

С приходом Анвара Гатиятулина в «Ак Барс» Журавлев также получал игровое время и его функции по сравнению с предыдущими сезонами не изменились. Однако он потерял место в основе и превратился скорее в игрока ротации.

При этом нельзя сказать, что это был наихудший для него сезон. 25-летний защитник провел 55 игр, наиболее активно участвовал в атаке (47 бросков по воротам) и при отборе шайбы (13), а также не уступал на блоках (50). Статистика силовых приемов (15) также выглядит внушительной по сравнению с предыдущими сезонами.

После возвращения из-за океана Журавлев доказал, что способен ментально подстроиться под тренерское видение и физически выполнить его. Но при этом в «Ак Барсе» от него все же захотели избавиться.

Возможно Гатиятулин не видит в нем острой потребности, имея в арсенале куда более внушительных и агрессивных игроков обороны в лице Никиты Лямкина, Степана Фальковского и опытных Альберта Яруллина, Алексея Марченко. А также схожих по игровым кондициям вышеупомянутых Князева и Лучевникова. Но с меньшим окладом.

Кроме того, на перспективу есть молодые Степан Терехов, Митчелл Миллер и новичок приехавший из-за океана 28-летний Уайатт Калинюк. Так что защитный состав в «Ак Барсе» если не превышен, то во всяком случае выглядит доукомплектованным по всем основным критериям.

Для ротации же Журавлев слишком дорогой игрок. Возможно, куда интереснее он будет выглядеть в команде, где на него будут рассчитывать, как на лидера.