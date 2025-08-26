Жулин сыграет сегодня в звене с Биро и Пустозеровым против «Автомобилиста»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Тимофей Жулин сыграет во втором звене с Пустозеровым и Биро в сегодняшнем матче против «Автомобилиста» на турнире Пучкова.

Начало игры в Санкт-Петербурге запланировано на 17:00 по мск.

Стартовый состав «Ак Барса» на матч с «Автомобилистом»:

Вратарь: Бердин. Запасной: Билялов

Первое звено: Бровкин – Сафонов – Галимов. Защитники: Лямкин – Терехов (Степан).

Второе звено: Жулин – Биро – Пустозеров. Защитники: Калинюк – Фальковский.

Третье звено: Дыняк – Кателевский – Замалтдинов. Защитники: Лучевников – Яруллин.

Четвертое звено: Галеев – Комков – Терехов (Семен). Защитник: Бардин.