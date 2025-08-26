Жулин сыграет сегодня в звене с Биро и Пустозеровым против «Автомобилиста»
Нападающий Тимофей Жулин сыграет во втором звене с Пустозеровым и Биро в сегодняшнем матче против «Автомобилиста» на турнире Пучкова.
Начало игры в Санкт-Петербурге запланировано на 17:00 по мск.
Стартовый состав «Ак Барса» на матч с «Автомобилистом»:
Вратарь: Бердин. Запасной: Билялов
Первое звено: Бровкин – Сафонов – Галимов. Защитники: Лямкин – Терехов (Степан).
Второе звено: Жулин – Биро – Пустозеров. Защитники: Калинюк – Фальковский.
Третье звено: Дыняк – Кателевский – Замалтдинов. Защитники: Лучевников – Яруллин.
Четвертое звено: Галеев – Комков – Терехов (Семен). Защитник: Бардин.