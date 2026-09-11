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На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2026 16:44

Жулин сравнил популярность футбола и фигурного катания в России

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Жулин сравнил популярность футбола и фигурного катания в России
Фото: скриншот из видео

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что футбол и фигурное катание вызывают у россиян одинаковый интерес, и назвал главных звезд в обоих видах спорта.

«Никак не мог бы сравнить интерес к футболу и фигурному катанию в России. Не знаю, обходит ли фигурное катание по популярности футбол — и там, и там интересно.

Не согласен, что у нас в футболе нет таких же звезд, как в фигурном катании. Звезды есть везде. Батраков, например. Он еще многого добьется. Батраков и Головин — два игрока, которые соответствуют Трусовой и Валиевой», — сказал Жулин в беседе с Sport24.

#футбол #фигурное катание
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