Зульфия Сафина: «Появится новое направление конкурса – поддержка семей участников СВО»

О возможностях получить деньги на свои проекты от государства, поддержке НКО Татарстана, сотрудничестве с Фондом президентских грантов и итогах нынешнего года рассказала руководитель АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных НКО» Зульфия Сафина в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Зульфия Сафина: «Мы помогаем качественному развитию некоммерческого сектора, в том числе – через участие в грантовых программах»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Название организации уже несет в себе миссию»

Какие задачи решает Республиканский ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных НКО? Насколько значительны масштабы вашей работы?

Название нашей организации уже несет в себе миссию, раскрывает ее предназначение. Основная ее задача – содействие развитию некоммерческого сектора республики. Мы помогаем становлению и развитию НКО, проводя для этого самые различные мероприятия: семинары, вебинары, тренинги, консультации в самых разных форматах. Мы помогаем качественному развитию некоммерческого сектора, в том числе – через участие в грантовых программах.

«В Татарстане зарегистрировано более 6 тысяч НКО»

Социально-ориентированные организации в республике – сколько их, какие они и чем занимаются?

В Татарстане зарегистрировано более 6 тысяч некоммерческих организаций, деятельность около полутора тысяч из них имеет социальную направленность. В их уставах в качестве основной задачи прописано содействие решению социальных проблем. В социальной сфере в основном обозначены около 20 приоритетных направлений, по которым работают НКО: здоровье и образование, наука, просвещение, патриотическое воспитание, молодежные проекты, реагирование на чрезвычайные ситуации, сохранение культуры, языка, традиций народов Татарстана и другие. Некоммерческий сектор присутствует во всех сферах жизни людей, вне зависимости от места их проживания: деревня, село, малый или большой город. Что очень важно: представители НКО находятся рядом с людьми, они чувствуют их настроение и острые потребности своих целевых аудиторий.



Т.е. там, где государство в силу масштабности своей деятельности не успевает дойти до решения той или иной проблемы, туда идет партнер государства – в лице социально-ориентированной НКО. Со стороны людей наиболее востребована многоплановая социальная поддержка, в особенности поддержка уязвимых категорий: детей с инвалидностью, многодетных семей и др. Многие НКО работают именно в этом направлении.

«Представители НКО находятся рядом с людьми, они чувствуют их настроение и острые потребности своих целевых аудиторий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Да, это не бизнес»

Что толкает людей заняться такой работой? Ведь это все-таки не бизнес, это больше безвозмездная волонтерская работа?

Да, это не бизнес. Главная мотивация – помочь другим людям. Это мотивация лидера и его команды. Вместе с тем, спектр и уровень решения задач, стоящих сегодня перед НКО, чрезвычайно широк и высок. И речь уже больше идет о необходимости высокого профессионализма в деятельности. Поэтому, когда грантодатель в лице государства передает немалые бюджетные средства некоммерческому сектору для решения важных государственных задач – от НКО требуется качественное выполнение взятых на себя обязательств. Поэтому у нас появляются НКО, которые могут заниматься развитием социального-ответственного бизнеса. В этом смысле они чем-то похожи на бизнес, но, в отличие от последнего, в таких НКО нет прибыли в прямом понимании этого слова. Вся полученная прибыль идет на развитие этой НКО и решение уставных задач организации.

Под эгидой ресурсного центра собраны все грантовые конкурсы в части поддержки гражданских инициатив, которые ранее проводились министерствами и ведомствами РТ. Как осуществляется эта работа сегодня?

Вы правы. В последние два-три года в России прослеживается интересная ситуация, когда в регионах появляется единый грантооператор, и органы исполнительной власти субъектов передают этому оператору те грантовые программы, средства которых раньше доводились до некоммерческого сектора через организации государственной власти. В чем значимость этого процесса для НКО? Единый грантооператор РТ в нынешнем году получил из бюджета РТ более 53 млн. рублей. Факт выделения единому грантооператору - Республиканскому ресурсному центру этой суммы, позволил нам заключить договор с Фондом президентских грантов и получить от него аналогичную сумму. В результате мы впервые смогли аккумулировать столь значительный объем финансовых средств в размере более 106 миллионов рублей для поддержки НКО. Некоммерческий сектор чувствует столь внушительную поддержку от государства и активно начинает участвовать в грантовых программах. В этом году впервые в нашем грантовом конкурсе участвовали все 43 муниципальных района и два городских округа. Мы получили 450 очень интересных заявок. Что очень ценно - 63% участников впервые участвовали в конкурсе. Мы ожидаем, что такая динамика будет наблюдаться и в дальнейшем.

«Документы для участия в конкурсе представили 20 субъектов федерации»

Каким условиям должны соответствовать НКО для получения грантовой поддержки? В конкурсе принимают участие НКО только из Татарстана, или территория деятельности не ограничена?

Основные требования просты: организация должна работать не менее года, не должна быть иностранным агентом, политической партией, в ее учредителях не должны быть государственные органы и т.д. В нашем конкурсе могли участвовать все НКО, зарегистрированные на территории Татарстана. Однако, впервые в истории конкурса, в номинации «Сохранение языка, культуры и традиций татарского народа» могли участвовать и другие субъекты РФ. В результате свои документы для участия в конкурсе представили 20 субъектов федерации. Вот такая особенность нынешнего года.

«Единый грантооператор РТ в нынешнем году получил из бюджета РТ более 53 млн. рублей» Фото предоставлено АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных НКО»

Как проходит процедура участия в конкурсе?

Прежде всего мы информируем все НКО о проведении конкурса. Используем для этого все имеющиеся в нашем распоряжении информационные площадки: сайты, социальные сети, в т.ч. сайты органов исполнительной власти. Это первый этап. Главным документом, определяющим условия проведения конкурса, является Положение о конкурсе, которое тщательно выверяется и согласовывается с профессиональным сообществом и проходит через Республиканскую комиссию по проведению конкурса. Комиссия формируется Общественной палатой РТ и отличается высоким профессионализмом. В него входят представители некоммерческого сектора, органов государственной власти, члены Общественной палаты РТ.

Нужно подчеркнуть, что только в Татарстане сейчас действует уникальная система взаимодействия с некоммерческим сектором во всех муниципалитетах – через созданные межмуниципальные ресурсные центры (МРЦ) по поддержке социально-ориентированных НКО. Этой модели уже около четырех лет, и она очень ценна. Межмуниципальные ресурсные центры созданы в шести городах: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе, Буинске и Кукморе. Они объединяют агломерации вокруг себя и помогают НКО, работающим на этих территориях. Они оказали нам огромную поддержку в информировании потенциальных участников конкурсов, их обучении, консультировании и проектирование заявок.

Дальше начинается нелегкая работа. У нас в республике создана и уже некоторое время действует Автоматическая информационная система «Грантовый конкурс» (АИС «Гранты РТ»). Это цифровая платформа, на основе которой уже проведено несколько конкурсов. Она очень удобна для НКО. В этом году АИС также прошел испытание и показал свою эффективность при расширении географии конкурса для участников из субъектов России. НКО входит в свой личный кабинет и заполняет свою заявку. Т.е. доступ к АИС есть из любой точки республики. Из документов НКО прикладывают к своей заявке только Устав и заявление руководителя. Все.

Эксперты, оценивающие заявку, также работают в информационной системе. Т.е. никаких бумажных документов. Мы, вместе с коллегами, продолжаем сейчас работать над совершенствованием этой системы. Она очень удобна, но всегда есть куда развиваться.

«А что у вас осталось после реализации социального проекта?»

Как происходило определение победителей конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества в нынешнем году? Кто стал победителем? Какие инициативы получили поддержку?

После представления всех заявок в систему АИС «Грантовый конкурс» начинается экспертная работа. Отличие нынешнего конкурса от всех предыдущих в том, что мы впервые создали Экспертный совет. Его члены обладают необходимыми профессиональными компетенциями, которые позволяют оценить актуальность и социальную значимость проекта, количественные и качественные показатели, соотнести бюджет проекта с прописанными целями и задачами, проанализировать представленность организации в публичном поле и т.д.

При формировании Совета свои предложения вносили Общественная палата РТ, органы исполнительной власти. Впервые в состав экспертов мы привлекли экспертов из других регионов. Все это направлено, в том числе, на усиление объективности оценки заявок. В результате у нас сформировался очень авторитетный, представительный, высокопрофессиональный пул экспертов. Более 100 человек. Перед нами стояла задача подучить их работе с конкурсными документами, навыкам работы в информационной платформе. Фактически наши эксперты сдавали небольшие экзамены, чтобы быть допущенными к экспертной оценке.

Мы провели также работу по предупреждению конфликта интересов. Т.е., если сам эксперт участвует в конкурсе, то он предупреждает нас об этом и АИС переводит его на проекты, к которым он не имеет отношения.

АИС автоматически распределяет работы для оценки экспертов. Чтобы соблюсти максимальную эффективность, в случае, если в оценках двух экспертов (каждую заявку оценивают два эксперта) обнаруживается различие более чем в 35 баллов, то к оценке привлекается третий эксперт. Таких работ у нас было 59. Нам было очень важно посмотреть, почему один эксперт ставит невысокие баллы, а другой, наоборот – выставляет максимально высокие оценки. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы провести процесс оценки максимально объективно.

В Положении о конкурсе прописана формула: количество участников, объем финансирования и т.д. Выстраивается несколько входных показателей и высчитывается так называемое минимальное значение рейтинга заявки. Участники конкурса, превысившие его, участвуют дальше. В этом году победителями конкурса стали 229 НКО из 450, подавших заявки. Все эти 229 участников далее оцениваются на Республиканской конкурсной комиссии. А затем уже заключаются соглашения с грантополучателями.

В этом году был также впервые введен институт кураторов. В этом отношении мы пошли вслед за Фондом президентских грантов. Кураторы, после подписания соглашения с НКО, начинают взаимодействовать с этой организацией на постоянной основе. Очень важно помочь победителю конкурса – получателю гранта – качественно и грамотно реализовать свой проект, достичь прописанных в проекте задач, результатов.

Кроме того, появился также институт, или механизм внешней оценки проекта. Теперь на протяжении двух лет после завершения проекта единый грантооператор совместно со своими коллегами и партнерами может прийти и спросить у НКО: «А что у вас осталось после проекта?» Как закупленное, например, оборудование работает на целевую аудиторию сегодня? Многие НКО тревожатся из-за этого. Мы сейчас проводим обучение НКО, одна из задач при этом – добиться понимания важности осознанного и очень взвешенного освоения полученных бюджетных денег. После завершения проекта обязательно должны сохраняться социальные эффекты. Это очень важно. И мы хотим, чтобы между нами и НКО складывались доверительные партнерские отношения. Не жесткий контроль, а партнерство.

Государство видит в НКО очень важного партнера и поэтому доверие между сторонами, высокое качество реализации проектов, их социальный эффект имеют для нас очень важное значение.

«Между собой мы называем их «малыши»

Расскажите о наиболее интересных проектах, ставших победителями.

Конечно, есть немало НКО, насчитывающих уже десять, пятнадцать, двадцать лет своей деятельности, имеющих огромный опыт. Их много, и они вносят в развитие общества заметный вклад и зачастую становятся наставниками для начинающих НКО. Но наряду с ними, очень важным для нас сейчас является развитие маленьких, небольших НКО. Между собой мы иногда называем их «малыши». Им от силы – год, два. Когда из глубинки, из сельской местности появляются гражданские инициативы – этот опыт является уникальным. НКО возникают в небольших деревеньках, селах, маленьких городах и делают очень важную работу.

«Комиссия формируется Общественной палатой РТ и отличается высоким профессионализмом» Фото: upch.tatarstan.ru

Как происходит взаимодействие с Общественной палатой республики?

Общественная палата РТ как базовый институт гражданского общества полностью вовлечен в эту повестку – по грантовой поддержке, коммуникациям с НКО. Палата выступает площадкой взаимодействия с некоммерческими организациями в целом. Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева является председателем Республиканской комиссии по проведению грантового конкурса среди НКО. Члены палаты вовлечены в процесс организации конкурса, помощи и поддержки НКО и, конечно, некоего контроля за результатами проектов НКО.

«В республике немало НКО, которые работают вообще без грантовой поддержки»

Каковы источники финансирования грантов? Как организован контроль за расходованием средств, выделяемых на социально-ориентированные проекты?

Этот вопрос является для нас одним из актуальных. Как обстоит дело? Знаете, у нас в республике есть немало НКО, которые живут и работают вообще без грантовой поддержки. Они пользуются серьезной поддержкой благотворителей. Где-то они рассказывают о себе, где-то нет. Их опыт очень ценен для Татарстана. Есть НКО, которые, получая помощь от своих партнеров, заявляются также и на гранты. Гранты в этом случае для них также важны.

В любом проекте, победившем на нашем конкурсе, есть грантовая часть, а есть часть софинасирования проекта. Для крупных НКО софинасирование не вызывает серьезных вопросов. У них есть офисы, поддержка партнеров и волонтеров. А тем НКО, которые только начинают работать по грантовым программам, мы им подсказываем, что и как нужно делать. В этом году при организации и проведении конкурса НКО задавали вопросы, прежде всего, про софинансирование. Откуда его взять? Любая НКО на любой территории всегда взаимодействует с органами исполнительной власти. И, конечно, имеет важное значение, если руководитель того или иного муниципалитета пишет нам письмо, в котором заверяет, что органы муниципальной власти готовы предоставить офис для НКО, выделить транспорт или оплатить транспортные расходы НКО и т.д. В этом случае в бюджете проекта появляется строка «софинансирование» проекта.

Еще один важный аспект – вклад волонтеров в реализацию проекта. Там, где есть проект, всегда есть волонтеры. НКО не всегда их прописывают в заявке на конкурс. Обязательно нужно включать волонтеров в бюджет проекта, оценить их вклад в часах, в стоимости рабочего времени, если бы их труд оплачивался. Волонтерский труд - это тоже софинансирование. Этому мы тоже учим наши НКО.

«Мы постоянно ощущаем внимание и поддержку со стороны Правительства республики, и сам конкурс рассматриваем как государственную задачу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В числе 229 победителей есть проекты из 16 субъектов федерации»

Каковы объемы финансирования проектов социально-ориентированных НКО по итогам нынешнего года?

По итогам конкурса, проведенного в этом году, все грантовые средства в объеме более 106 миллионов рублей направлены на реализацию 229 проектов НКО. Есть организации, которые получили 80 тысяч рублей. Этих средств достаточно для представленных ими проектов. Есть проекты объемом чуть более 600 тысяч рублей. В числе 229 победителей есть проекты из 16 субъектов федерации. В Татарстане только четыре муниципалитета не смогли преодолеть минимальный барьер (порог значения рейтинга), требуемый для участия в конкурсе. Мы считаем, что это очень хорошие результаты.

Конечно, перед нашей командой стоят новые задачи. Мы видим, где нам нужно еще поработать. Прежде всего, речь идет о более активном информировании НКО о правилах проведения конкурса, о возможностях участия в конкурсе, грамотном оформлении заявок.

И что важно, мы постоянно ощущаем внимание и поддержку со стороны Правительства республики, и сам конкурс рассматриваем как государственную задачу, которую обозначил Президент РТ Рустам Минниханов.

Мы продолжаем работать с Общественной палатой РТ, с НКО, с Республиканской конкурсной комиссией с тем, чтобы актуализировать те приоритетные направления, которые войдут в конкурс в следующем году. К примеру, появится такое направление - поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

Какие планы на следующий год? Может быть, будут объявлены новые конкурсы?

Сегодня уже можно сказать, что традиционный конкурс с значительным финансовым ресурсом в следующем году состоится. Будет ли эта сумма больше, чем в этом году, – пока мы на этот вопрос ответить не можем. Хотелось бы, конечно, надеяться. Сейчас мы готовим документы для согласования с Республиканской конкурсной комиссией и Фондом президентских грантов.

Планируется также проведение еще одного традиционного конкурса среди НКО с объемом в 35 миллионов рублей. По этому поводу должно быть принято соответствующее Постановление Кабинета министров РТ. Рассчитываем провести этот конкурс в феврале следующего года.

Спасибо за беседу! Удачи вам в новом году!