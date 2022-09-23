Зульфия Сафина: «Мы приступили к новому этапу конкурса»

В Общественной палате Татарстана прошло заседание Республиканской комиссии по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества. Об итогах заседания и особенностях выделения грантов в этом году мы поговорили с руководителем АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Зульфией Сафиной.

Зульфия Нурмухаметовна, это второе заседание Республиканской конкурсной комиссии. Что было на повестке дня?

На заседании комиссии было утверждено положение об объединенном экспертном совете конкурса, а также сам экспертный совет. Сегодня экспертный совет представлен высокопрофессиональными специалистами, которые владеют компетенциями оценки заявок. В это сообщество вошли представители органов исполнительной власти, представители НКО и представители общественных советов при органах исполнительной власти. Сейчас им предстоит серьезная работа – оценка заявок, представленных на конкурс. В связи с этим на заседании республиканской комиссии было утверждено и «Положение о порядке проведения независимой экспертизы проектов».

Вы сказали про экспертный совет, расскажите подробнее, в чем его особенность, сколько там человек и как будет строиться дальнейшая работа?

В состав экспертного совета вошло более 100 представителей общественных организаций, органов исполнительной власти, общественных советов. Впервые в истории грантовой поддержки Республики Татарстан был избран председатель экспертного совета. Им стала член Общественной палаты, директор АНО «Поволжская семейная академия «Умай», кандидат философских наук Татьяна Леонтьева. В дальнейшем председатель экспертного совета будет проводить обучение экспертов, сопровождать экспертную работу.

Каким образом проходит независимая экспертиза проектов?

Заявки, поданные на конкурс, автоматически распределяются среди экспертов по направлениям конкурса. Каждую заявку оценивают как минимум два эксперта, которые не знают друг друга. Это все происходит в Автоматической информационной системе «Грантовый конкурс». Прежде они пройдут обучение, где будут обозначены основные моменты, на которые следует обратить внимание при оценке заявок и выставлении баллов. Если вдруг заявка получает полярную оценку экспертов, тогда мы привлекаем третьего эксперта, который сможет внести разъяснение.

Сколько заявок предстоит разобрать экспертам? Какое количество заявок поступило в этом году?

Экспертам предстоит оценить 405 заявок. Средняя нагрузка на одного эксперта может доходить до 18 заявок в зависимости от направления конкурса. В этом году на конкурс поступило 420 заявок, 15 из которых были отклонены по формальным признакам. Следует отметить, что впервые за всю историю грантовой поддержки все 45 муниципальных образований приняли участие в конкурсе. Еще один важный момент – 265 заявок поступило от организаций, которые не принимали участие в конкурсах на получение грантов Кабинета Министров РТ и Министерства экономики РТ. Это 63 процента от общего числа участников.

Вы сказали, что некоторые заявки были отклонены по формальным признакам, в чем причина?

Республиканская комиссия отклонила от участия в конкурсе 15 организаций, потому что это были заявки от государственных учреждений или от некоммерческих организаций, которым на момент подачи заявки было менее одного года.

В конкурсе приняли участие не только НКО Республики Татарстан, но и другие регионы Российской Федерации. Кто они и в каком направлении будут рассматриваться их работы?

Это действительно так, мы охватили не только республику, но и другие регионы страны. Всего 21 субъект России представили заявки в рамках направления «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение традиций и развитие татарской национальной культуры». Это – Бурятия, Карелия (Петрозаводск), Кемеровская обл., Кировская обл., Краснодар, Красноярск, Ленинградская обл., Марий Эл, Махачкала, Москва, Омск, Оренбург, Пенза, Приморский край, Рязанская обл., Санкт-Петербург, Сочи, Ставропольский край, Ульяновск, Уфа, Челябинск.

В целом, заявки были представлены по 19 направлениям из 20. Самое большее число заявок поступило по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Если говорить о финансировании в этом году, каковы особенности предоставления грантов этом году? И какие суммы запрашивают участники?

В 2022 году гранты будут выделяться по программе софинансирования, когда часть средств предоставляет республика, а часть — Фонд президентских грантов. Общий объем грантовой поддержки нынешнего конкурса составляет более 106 миллионов рублей. По анализу поступивших заявок общий объем запрашиваемой суммы составил 388,5 млн рублей. Это в три раза больше, чем выделяется грантодателем. И это говорит о том, что желающих реализовывать социальные проекты много.

Вы в режиме онлайн взаимодействуете с участниками конкурса, ведь поддержка именно на начальном этапе очень важна. Как была организована деятельность в этом направлении?

За время приема заявок в адрес АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций» поступило более 250 вопросов. Специалисты РРЦ в режиме онлайн консультировали участников конкурса, был также создан специальный чат с информационной поддержкой участников. Больше всего вопросов поступило по теме формирования бюджета заявки. Межмуниципальные ресурсные центры за время приема заявок также провели семинары с выездами в различные районы республики, провели индивидуальные консультации для представителей НКО по заполнению заявок.

Спасибо большое за ответы, удачи!

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ