Зульфат Зиннуров: «Были “друзья”, которые в лицо улыбались, а за спиной подставляли»

Кто подставил артиста и ведущего Зульфата Зиннурова? Почему кумир девушек не верит в любовь и кому Зульфат возил сметану из деревни? На эти и другие вопросы он ответил в интервью Аделю Ахметзянову.

Зульфат Зиннуров: «Всему свое время. Если мне раньше была интересна сцена, сейчас для меня стали важнее и интереснее другие ценности – семья, дети, воспитание»

Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

– Зульфат, складывается ощущение, что твой творческий пыл постепенно угасает. Слушателям не хватает твоего шансона. Особенно в эти непростые времена. Тебе так не кажется?

– Взрослеем. Сейчас нет особого рвения записывать песни, ездить на концерты. Неинтересно стало. Я всегда был таким: если мне что-то интересно – берусь и делаю. Сейчас мне это направление не особо интересно. Если кто-то предлагает текст, песню, и это мне понравится, я могу для себя, для Интернета записать музыку, сделать аранжировку. Но не стану давать это на телевидение, на радио в ротацию.

– Значит, раньше тебе это было интересно?

– Да. Всему свое время. Если мне раньше была интересна сцена, сейчас для меня стали важнее и интереснее другие ценности – семья, дети, воспитание. Считаю это правильным. Нет сожаления, что я больше не работаю в данном направлении. Было бы желание – работать можно. Но заниматься надо тем, к чему лежит душа.

– Все же в августе этого года ты выпустил песню «Яшәүләре әйбәт әле» («Как же хорошо жить»). Проснулся былой интерес или по просьбам слушателей?

– Песня два года у меня пролежала. Все никак руки не доходили. Должна была выйти еще в начале лета, но видимо, интерес был не очень большой, выпустили в конце июля – начале августа. Отдали на радио, есть ли она на просторах Интернета – честно, не знаю. Но в сентябре сделали большое дело – два альбома выпустили на всех музыкальных площадках.

– «Яшәүләре әйбәт әле» – легкая песня. Может, поэтому она не стала такой популярной, как хиты «Халкым, минем», «Ясин чыктым сиңа, мәхәббәт»?

«Сейчас нет особого рвения записывать песни, ездить на концерты. Неинтересно стало» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Хотя сам я люблю больше философские композиции, эта песня – чуть иная. «Халкым, минем», «Ясин чыктым сиңа, мәхәббәт» были написаны и исполнены давно, наверное, поэтому они запомнились. После них были не менее философские «Ага гомер», «Чит җирләрдә сиңа ни калган?», «Әллә ничек кенә үтә гомер». Но чтобы народ их узнавал, песни нужно крутить на радио и телевидении.

– «Яшәүләре әйбәт әле» на радио крутили.

– Да, в течение одного дня, может быть, потом еще раз целый день.

– Не говорит ли это о том, что народу не хватает твоих песен с трибуны? Люди ждут философию со сцены. А ты предложил легкий «вайб».

– Песня «Өйләнмим» тоже была популярной. «Чупа-чупс» тоже легкая песенка. Мы ее записали ради интереса, с мыслями «А вот пусть будет и такая песня». Детям она очень полюбилась.

«Боюсь обидеть женщину»

– То ли из-за исполнения шансона, или на телевидении создавался такой образ – народ воспринял тебя как крутого парня.

– Впервые такое слышу. Не-е-ет, я бы так не сказал. А какой он – крутой парень? Может, мы с тобой по-разному понимаем смысл этого слова?

– В студенчестве за тобой девушки толпами бегали, многие плакали… Такие факты тоже дополняют образ крутого Зульфата.

– Часто приходится слышать фразу «морочил девушкам головы». Но встречался я с не многими. Это были серьезные отношения, встречаться с кем-то, только чтобы провести время, – это было не про меня.

«Никогда не говорил девушкам «люблю». И всегда боялся, что мне признаются в любви, старался не давать повода» Фото: © Максим Каримов / ИА «Татар-информ»

– Не боишься женских слез?

– Боюсь. Боюсь обидеть. Никогда не говорил девушкам «люблю». И всегда боялся, что мне признаются в любви, старался не давать повода. Видел, что у девушки есть симпатия, но не пользовался этим, не играл с чувствами. Ведь можно причинить боль. Я ставил точку или барьер между нами – словами или действиями.

«К сожалению, есть люди, недостойные называться мужчиной»

– А были случаи, когда ты сам не мог простить?

– Да. Это скорее про дружбу. Были «друзья», которые в лицо улыбались, а за спиной подставляли, не сдерживали обещания, втирались в доверие и обманывали. Не такие уж это и друзья. Простить – такого нет. Было – прошло.

К сожалению, есть люди, недостойные называться мужчинами. Сказал – хоть в лепешку расшибись, но сделай! Никогда не обманывай! Иногда люди хвастаются: «О, я ему соврал с три короба!» Не потому, что он такой умный, а потому что человек ему поверил. Ему оказали уважение, в него поверили – а он обманул. И в этом случае тот, кто обманул, – негодяй и подлец.

– Сейчас ты с ними общаешься?

– Кто-то должен денег, кто-то не выполнил обещаний. Сейчас я с ними не общаюсь.

– Хранишь в душе обиду?

– Сколько бы там не говорили, что обиду нельзя держать в себе, все равно что-то остается… Не забывается. Не стоит на этом зацикливаться, можно и заболеть. Один раз живем. Жизнь продолжается, нужно идти вперед.

«Сегодняшний Зульфат намного боязливей»

– Если сравнивать Зульфата молодого и сегодняшнего, что изменилось?

– Сегодняшний Зульфат намного боязливей. В молодости кажется, что можешь горы свернуть, всё по силам. Это и хорошо, именно тогда ты берешься за любую работу. Брался бы я сейчас за то, за что хватался тогда?.. Сейчас на все смотришь с опаской, сомнением. Думаешь, а получится ли. Чувство ответственности выше. Раньше – прешь напролом, энтузиазм… В этом и есть сила молодости, самая полезная ее черта. Поэтому, если сравнивать, сегодня намного боязливей, но мыслю глубже.

Родители дали правильное воспитание. В студенчестве завел привычку копить заработанные деньги. Я тогда проводил дискотеки, работал на радио, телевидении. Часть, конечно, тратил на себя, на развлечения, остальное копил. Хвала Аллаху, окончив пятый курс, через год на свои накопления купил землю, заложил фундамент дома. В 2006 году начинал строить, сейчас уже 2021 год, все еще строю.

«В студенчестве привозил сметану бабушке-вахтерше»

– Когда на телевидении открылась молодежная редакция, ты сказал редактору: «Рамиля апа, если возьмете меня на работу, я буду вам привозить из деревни молоко и сметану».

– Рамиля Сахабутдинова (сейчас исполнительный директор – главный редактор «Шаян ТВ». – Ред.) так рассказывает. Сам этого не помню, может, и было такое.

– Тогда мы стали видеть тебя по телевизору, значит, на работу взяли. Долго пришлось таскать из деревни?

– Привозил, наверное, гостинцы. Вот бабушке-вахтерше в общаге – точно привозил. Общагу закрывали в 11 вечера, а на радио мне приходилось работать до полуночи. Нужно было договариваться. Я не жадный. Привозил и молоко, и сметану. Спасибо деревне!

«Как еще называть жену, как не “жена”?»

– Народ знает тебя как умного, толкового мужа. В Инстаграме любят твои видео с дочерями.

– Люблю снимать смешные моменты. С детьми и на рыбалке интересней. Слушаешь, наблюдаешь. На днях болтаем с младшей:

— А друзья у тебя есть?

— Есть.

— С кем ты играешь?

— С девочками.

— А мальчика вообще ни одного нет?

— Есть.

— Тот, в красивой рубашке?

— Да-да.

— А что вы делали с ним?

— Я его поцеловала.

— За что?

— Потому что он хороший.

Сам снимаю, а самому хочется смеяться. С ними я и сам будто возвращаюсь в детство.

С детьми занимаюсь не только я, но и их мама, наверное, она даже больше. Эти домашние задания… Я снимаю больше, наверное, поэтому людям кажется, что я детей больше воспитываю.



– На видео в Инстаграме Гульназ показываешь не часто. Вот люди и думают: «Выкладывает только себя и детей. Жену не показывает. Наверное, Зульфат строгий». А в жизни ты какой?

– Людям не угодишь. А какой я в жизни – нужно спросить у жены, наверное. Может быть, сдержанный, но не строгий. Не сладкоречивый. Мне пишут: «Называй жену ласково». Как еще называть жену, как не «жена»? Она ведь и есть – жена. На никахе мулла что говорит? Он говорит: «Теперь вы – муж и жена». Красивое слово. Еще придираются к слову «анасы» (мама. – Ред.). У нас в Сабах это обычное явление.

– Ты любишь повторять, что любви не существует.

– Да. Почему? Вот мы читаем книги и обманываем сами себя. Конечно, читать это очень хорошо. Но есть в этом минус – ты начинаешь жить по-книжному. Мама с детства нас приучала: «Не живите, не думайте по-книжному. Жизнь она другая, в жизни не все как в книгах».

В книгах пишут: «Они безумно друг друга любили, он всю жизнь носил ее на руках». Ну не бывает так в жизни, чтобы мужчина носил всегда только на руках! Не верю я семьям, которые говорят: «Мы всю жизнь жили припеваючи, душа в душу».

Говорят, что от любви до ненависти – один шаг. Это значит, что я хожу краю пропасти, а оно мне надо? Не надо мне любви такой.

Главное – должно быть уважение. Уважение не объяснишь словами. Оно чувствуется в действиях. Ты души не чаешь в детях, спешить возвращаться домой, полностью обеспечиваешь свою семью… Вот это оно и есть.