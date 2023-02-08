фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Народный писатель Татарстана Зульфат Хаким завершил работу над второй книгой сказки «Туган Батыр».

«Версии второй книги на русском и татарском языках я написал сам, рукопись готова. После перевода на английский, казахский и турецкий произведение будет издано. Первая книга писалась легко. Там главному герою 12-14 лет. Может быть, писать о ребенке было проще. Вторая книга далась сложнее. Там герою уже 16 лет, мышление у него уже другое, он проходит через более серьезные испытания. Считаю, что вторая книга получилась намного более успешной и интересной», — рассказал автор, подсчитав, что на создание второй части у него ушло 10 месяцев.

Хаким отметил, что детям нужны сказки, развивающие способность к анализу и оценке происходящих вокруг них событий.

«Невозможно не затрагивать современные проблемы. Если мы не даем оценку событиям, происходящим сегодня, имеется ли какая-либо ценность в таком произведении? Мы живем в современном мире и должны выразить свое отношение событию, этому же учить и детей, заставить их задуматься», — поделился автор на пресс-конференции в «Татар-информе».

Зульфат Хаким также напомнил, как он присоединился к проекту «Туган Батыр». Его пригласил автор проекта, учредитель национального комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов. «До этого мы с ним еще не были знакомы. Я не привык быстро соглашаться, но этот проект меня заинтересовал. Мы не думали о деньгах, контрактах. Я пришел и сразу начал писать», — рассказал он.

Презентация второй книги запланирована на май. «Хотим представить проект в рамках KazanSummit. Там будет весь спектр нашей деятельности», — анонсировал Радик Абдрахманов.

«Туган батыр» — бренд, под знаком которого реализуется комплекс мероприятий по созданию и популяризации образа татарского батыра среди детей и молодежи, образ национального татарского героя, объединившего в себе все легенды, мифы и сказания народа, сообщается на сайте проекта.