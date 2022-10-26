Зуфар Рамиев — о покойной супруге Резеде Ганиевой: Мы умели уступать друг другу

Доктор филологических наук, профессор Зуфар Рамиев на литературно-музыкальном вечере, посвященном литературоведению, рассказал о своей покойной супруге — кандидате филологических наук профессоре Резеде Ганиевой.

«Между нами было взаимное уважение, и мы умели уступать друг другу. Ни одной тарелки у нас не разбилось. Возможно, были и обиды иногда... К нам домой всегда приходили аспиранты, студенты. Резеда пекла эчпочмаки, губадию, а я накрывал на стол», — поделился воспоминаниями ученый на вечере в музее Габдуллы Тукая.

Зуфар Рамиев и Резеда Ганиева поженились в 1968 году. «Я пришел жить в дом своей жены, хотя это в татарской традиции не считается достойным для мужчины поступком. Но так получилось. Ее родители из деревни переехали в Казань, чтобы дети могли учиться в городе. После педагогического колледжа Резеда работала учительницей, и сама заочно получила высшее образование. И мне тоже пришлось учиться заочно», — рассказал он.

«Когда Резеда умерла, я взялся разобрать ее архив. Две комнаты нашего дома за 52 года были просто завалены книгами. Часть из них я передал в ее родную деревню Малые Ширданы Зеленодольского района, часть — в Академию наук Татарстана. Часть книг пока у меня. Разбирая архив, наткнулся на открытки, которые мы друг другу отправляли», — вспомнил он.

Сейчас сыновья Зуфара Рамиева проживают в Стамбуле, растут внуки. «Дела у них идут хорошо. С внуками общаемся по телефону, они знают родной язык», — поделился Рамиев.