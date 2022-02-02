Зуфар Гаязов: Хотим попросить поддержки республики на фоне новой волны коронавируса

Отели и рестораны Татарстана находятся в финансовом кризисе, поэтому их владельцы хотели бы вернуться к вопросу о поддержке сферы гостеприимства со стороны государства и республики, как это было во время локдауна 2020 года. Об этом сообщил президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Те меры поддержки, которые были оказаны нам в 2020 году, очень помогли. Особенно отмечу выплаты в размере МРОТ на каждого работника. У многих нет того капитала, который помог бы пережить этот кризис. Поэтому сейчас мы планируем вернуться к вопросу о такого рода поддержке. Нам в этой ситуации очень тяжело. Если бы мы получили помощь хотя бы на месяц, это бы стало очень хорошим подспорьем», — подчеркнул спикер.

По словам Гаязова, повышенная нагрузка на сферу сохраняется. Для всех заведений «глотком воздуха» стали новогодние праздники, на которые в Татарстан приехали туристы. При этом опасения вызывает февраль, так как растет количество заболевших коронавирусом и уже сейчас наблюдается спад выручки примерно на 15%.

В целом оборот ресторанов и отелей еще далек от допандемийных показателей. Если сравнивать с 2019 годом, снижение составляет около 20%, добавила директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

«К 2019 году мы не вернулись. Средний процент падения сейчас составляет 20%. Было хорошее лето, где мы были близки к этим показателям, но потом вновь просели», — пояснила она.

Вместе с тем благодаря большой доле привитого населения относительно нормализовалась ситуация с QR-кодами. Посетители понимают, что могут попасть в заведения только в том случае, если представят коды, уточнила Шарафутдинова.

Зуфар Гаязов также отметил существующие в Татарстане меры поддержки, которые серьезно помогли сфере в последние два года. В частности, ассоциация рассчитывает на продолжение программы по предоставлению летних веранд для заведений общепита. Кроме того, по его мнению, льготная система казанских муниципальных парковок оказала положительное влияние на работу индустрии гостеприимства.