Зуфар Гаязов: В Казани есть заведения, достойные звезды «Мишлен»

В Татарстане есть заведения, готовые к тому, чтобы претендовать на получение звезды «Мишлен». Пока бренд пришел только в Москву, на мишленовские звезды претендуют и заведения Санкт-Петербурга. Об этом рассказал журналистам президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«Есть информация, что „Мишлен“ будет заходить в Санкт-Петербург и ведет переговоры с другими городами, в том числе и с Казанью. У нас есть рестораны, которые достаточно компетентны, чтобы претендовать на звезду», — заявил спикер.

По словам Гаязова, появление заведений с мишленовскими звездами позволит Казани укрепиться в статусе гастрономической столицы России.

Он пояснил, что представители бренда «Мишлен» могут в любое время посетить заведение, чтобы оценить качество обслуживания и еды и после этого принять решение.

Ранее в Москве несколько заведений первыми в России получили звезды «Мишлен».