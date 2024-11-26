Зуфар Гаязов рассказал, какое блюдо очень понравилось Путину в Казани

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Во время своего неофициального визита в один из ресторанов Казани во время саммита БРИКС Президенту России Владимиру Путину особенно понравился пирожок с луком и яйцом, он его заказал дважды. Об этом во время празднования юбилея Ассоциации рестораторов и отельеров РТ сообщил президент организации Зуфар Гаязов.

«Все наши рестораны были готовы к саммиту БРИКС. Были и неофициальные визиты глав государств в рестораны Казани. Это говорит о высоком уровне сервиса. Мы работали и с комбинатом питания Московского Кремля. Они не ожидали, что в Татарстане есть настолько вкусные и самобытные блюда. Особенно понравился всем русский пирожок с луком и яйцом, его Владимир Владимирович [Путин] заказывал даже два раза. Его особенность в коллаборации культур: тесто изготовлено по татарскому рецепту, а начинка - по русскому», - рассказал он.

После дегустации блюд татарстанским поварам дали пропуска в особую зону на главных площадках саммита, чтобы они готовили еду для высоких гостей, добавил Гаязов.