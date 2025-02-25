Зуфар Гаязов: На международных мероприятиях в РТ должна быть татарская кухня

Зуфар Гаязов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На крупных международных мероприятиях, которые проводит Татарстан, есть большой запрос на блюда национальной кухни. Самым ярким подтверждением этому стал прошедший в Казани саммит глав государств БРИКС. Об этом на итоговом заседании коллегии Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана сообщил ее президент Зуфар Гаязов.

«В прошедшем году мы поучаствовали в огромном количестве крупных международных мероприятий. Высшей точкой стал саммит БРИКС в октябре. Еще никогда на событиях такого масштаба не присутствовала татарская национальная кухня. Мы видим такой запрос. Наша ассоциация создала команду из девяти человек, принимавших участие в организации питания первых лиц государств. Они были восхищены и воодушевлены теми блюдами, которые мы предлагали», – отметил он.

Особенно Президенту России Владимиру Путину на саммите понравился пирожок с луком и яйцом, сделанный в связке татарской и русской кухни, его он заказывал два раза, рассказал Гаязов.

Следущий год будет для сферы гостеприимства непростым. Стоит задача принять в городе 5 млн туристов, что вызовет большой спрос как на объекты размещения, так и на кафе и рестораны, заключил он.

По словам председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, сфера гостеприимства Татарстана развивается семимильными шагами и превратилась в неотъемлемую часть экономики.

«Представьте, 40 лет назад в Казани было пять-шесть ресторанов. Сейчас уровень всей сферы стал несоизмеримо выше. Работают совсем другие люди, совсем другое обеспечение. Хорошо готовить для министров, премьеров и президентов, но главное – готовить для населения. С этим в республике тоже отлично справляются», – подчеркнул Агеев.

Прошедший, 2024 год стал большим испытанием для всей отрасли гостеприимства, добавила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Думаю, с тем напряжением, которое испытывала сфера гостеприимства Татарстана в 2024 году, не сталкивался ни один регион страны. Мы очень серьезно проверяли все рестораны и отели. Главный результат – не было зафиксировано ни одного случая заражения инфекционными заболеваниями, связанного с оказанием услуг», – добавила Патяшина.