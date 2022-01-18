Зуфар Абдуллин: «Шаймиев дал наказ не допустить захвата земель лесного фонда»

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летие. Какую основу он заложил для развития лесного фонда республики, рассказал ИА «Татар-информ» экс-министр лесного хозяйства РТ Зуфар Абдуллин.

«Я в лесном хозяйстве работал с 70-х годов, пришел на работу руководителем в ноябре 2004 года. Тогда по всей России шли преобразования, в Татарстане организовали Федеральное агентство лесного хозяйства по РТ, руководителем которого я был до декабря 2006 года. Потом была реформа, появилось Министерство лесного хозяйства РТ. Тогда Президентом был Минтимер Шаймиев. Тот период был сложным и болезненным для лесной охраны по всей России, поскольку в лесном хозяйстве проходили реформы, принимали Лесной кодекс», — вспоминает он.

Когда Абдуллина назначали руководителем федеральной структуры, Президент РТ пригласил его на беседу и поинтересовался, как обстоят дела в лесном хозяйстве, какие есть проблемы. Президент республики дал напутствие — навести порядок в отрасли.

«Минтимер Шарипович мне дал наказ: чтобы мы не допустили самовольного захвата земель лесного фонда вокруг крупных городов — Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, желающих тогда было много», — отметил спикер.

Зуфар Абдуллин пояснил, что сначала леса финансировались через республиканский бюджет. Потом ситуация изменилась, возникли проблемы с финансированием, нужно было договариваться с Москвой.

«Я поехал в Москву, а мне говорят: „Вы должны сами профинансировать“. Я обратился в Кабмин, нас профинансировали в 2005 году из бюджета республики, а потом мы добились субвенций в Москве. Потом опять произошла реформа, в 2007 году все полномочия были переданы субъектам. Определенная часть финансирования шла из федерального бюджета, а вопросы охраны и защиты от пожаров финансировали субъекты», — рассказал собеседник агентства.

В 2006 году Абдуллина назначали министром лесного хозяйства РТ, и он проработал в этой должности до апреля 2009 года, после чего вышел на пенсию. В последние годы его работы в семи регионах страны началось создание селекционных семеноводческих центров, в этот список вошел и Татарстан.

«Ученые говорили, что Татарстану это ни к чему. Я об этом доложил руководству Татарстана, и мне сказали: „Давай, добивайся. Мы что, хуже других?“ И нам удалось убедить ученых, что это нужно. Решили вопрос с земельным участком, Минтимер Шарипович нас поддержал, финансирование было совместным — частично из федерального и частично из республиканского бюджета. В итоге в Сабинском районе, на территории Сабинского лесхоза, появился крупный комплекс. Это уникальный базисный питомник, первый в России. Питомник начал работать в 2012 году, но при мне началось согласование вопроса его создания, мы вошли в эту программу», — отметил Абдуллин.

По его словам, первый Президент РТ всегда помогал оперативно решать вопросы с нехваткой техники для охраны лесов. Ежегодно подведомственным учреждениям Минлесхоза РТ выделяли по несколько десятков автомобилей и пожарных машин.

«Шаймиев наказывал, чтобы не было нарушений лесного законодательства, чтобы мы обеспечивали охрану лесов от пожаров и нарушителей. Хочу пожелать Минтимеру Шариповичу здоровья и счастья, чтобы всегда близкие и родственники были рядом», — заключил Зуфар Абдуллин.