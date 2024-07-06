Зубры, средневековые замки и драники: едем в Белоруссию

Как доехать

Но сначала нужно было спланировать путешествие. Первым делом я, конечно, поискала способы, как выгодно и удобно добраться. Их всего четыре:

На самолете. Из Казани прямой перелет совершает только «‎Белавиа», вылеты всего два раза в неделю. Цена 8000–14 000 рублей в одну сторону.

Гораздо выгоднее сначала добраться до Москвы, а уже потом в Минск.

На автобусе. Из Москвы до Минска можно доехать автобусом. Это займет около 10 часов — дольше, чем на поезде, но дешевле: можно купить билет за 2000 рублей. Автобусы комфортабельные: с туалетом, кондиционерами и Wi-Fi.

На машине. От Москвы до Минска чуть более 700 километров по трассе М1-Беларусь. В Московской области дорога пройдет через Можайск, в Смоленской — рядом с Гагариным и Вязьмой и через Смоленск. В Московской области на М1 есть два платных участка протяженностью 40 километров. Если ехать со средней скоростью 90 км/ч, то на дорогу уйдет около 8 часов.

На поезде. Так как на наше путешествие по Белоруссии мы отвели всего три дня, то самым удобным по времени и цене вариантом для нас оказался железнодорожный: сначала на поезде Казань – Москва, а затем на «Ласточке». Последняя отправляется два раза в день: рано утром в 6:20 и днем в 16:00. Электричка преодолевает 676 км пути за 6 часов 50 минут и за 2500 рублей. Места только сидячие. Также ходят обычные и фирменные поезда, время в пути – 8-9 часов.

Приехав в Минск, не нужно переводить часы, время совпадает с московским, а климатически Белоруссия мало чем отличается от средней полосы России, по крайней мере летом. Поэтому можно взять с собой только сезонные вещи. Нет и необходимости знать иностранные языки, белорусы прекрасно говорят на русском. Практически везде принимается карта «Мир». Ею можно не только расплатиться в магазине, кафе или гостинице, но также есть возможность снять наличные в банкомате.

Знакомство со страной можно начать прямо с прогулки по столице, что мы и сделали.

Костелы, «Арбат», сталинский ампир

История Минска исчисляется веками, но сам город выглядит молодым. Что неудивительно: столица сильно пострадала во время Великой Отечественной войны, а потом была буквально отстроена заново. Однако и здесь можно найти исторические места. Сердце города — Троицкое предместье. Этот старинный квартал на левом берегу реки Свислочь сохранил облик прежнего Минска. Здесь находятся Национальный академический большой театр оперы и балета, несколько музеев и множество уютных кофеен и ресторанчиков, где можно попробовать драники, колдуны и другие блюда белорусской кухни. Еще один исторический квартал — Верхний город. Здесь можно посмотреть на восстановленную ратушу, главный католический собор страны и бывший монастырь бернардинцев с костелом Святого Иосифа. В этом районе также много музеев и галерей.

За чистотой в Минске следят очень внимательно, и это сразу бросается в глаза. Увидеть бумажки, бутылки и даже окурки на улицах белорусской столицы совсем не просто! Удивительно, как большой город удается содержать в таком состоянии. Порядок не только на центральных улицах, но и в переулках и во дворах.

В Белоруссии обязательно надо посмотреть католические костелы. Главный католический храм Минска находится на площади Независимости — это костел святых Симеона и Елены, построенный в неороманском стиле. Из-за цвета кирпича его часто называют красным. В этом костеле проходят не только религиозные, но и светские мероприятия, например выставки или концерты органной музыки. Также сюда водят экскурсии.

В центре Старого Минска можно посетить небольшой искусственный остров на Свислочи. Очень красивое место, полное скорби и печали. Мемориал построили в память о погибших в Афганской войне. Попасть на остров можно по перекидному арочному мостику, на входе посетителей встречает бронзовая икона Божьей Матери, замурованная в камень. На камне написан трогательный текст на белорусском.

Минский Арбат – улица Октябрьская, существующая уже более 100 лет. В свое время это была промышленная окраина города, где в темное время суток было не очень безопасно. Сейчас же район Октябрьской можно назвать одним из самых тусовочных мест Минска: стрит-арт, культурные пространства и уличная еда повсеместно. Но и исторические места сохранились. До сих пор функционируют, например, заводы «Минск Кристалл», «Дрожжевой комбинат» и Минский станкостроительный завод имени Октябрьской революции. Молодежная культура здесь органично вписалась в рабочие кварталы.

Увидеть сталинский ампир в Минске можно на проспекте Независимости. Одно из самых примечательных зданий, но совсем в другом стиле, — Национальная библиотека Беларуси. Сама библиотека была основана еще в 1922 году, а вот современное здание открылось в 2006 году. Оно построено в форме ромбокубооктаэдра и напоминает алмаз, грани которого покрыты сетью из тысяч светодиодных ламп.

Замки, Брестская крепость, Беловежская пуща

За три дня в Белоруссии можно и нужно посмотреть не только сам Минск, но и погулять по интересным местам за пределами столицы. Ехать по Белоруссии одно удовольствие: леса, поля, стога. Если поля, то идеальные: то голубое море льна, то желтое пшеничное поле, то поля подсолнечника, гороха, кукурузы, картофеля, и так везде – идеальная картинка обихоженного пространства.

Недалеко от столицы в городе Несвиже находится замок эпохи позднего Средневековья. Это бывшая вотчина литовских князей Радзивиллов, а ныне одна из самых посещаемых достопримечательностей Белоруссии. Изначально Несвижский замок строился как бастион — и действительно, на протяжении столетий крепость оставалась неприступной.

Со временем ее стратегическое значение сошло на нет, а само здание сильно обветшало. После масштабной реконструкции замок открыли для туристов. Хотя он и не внушает чувства пребывания в настоящей средневековой постройке, но, несомненно, обладает особым шармом и атмосферой.

Следующий пункт посещения – Мирский замок. Он стоит в небольшом городском поселке Мир на востоке Гродненской области. В первоначальном виде был построен в первой половине XVI века, пережил несколько исторических эпох... В общем, получился архитектурный микс из готики, барокко и ренессанса. Владельцев у замка тоже было немало: самые известные — князья из уже упомянутого рода Радзивиллов.

В 2000 году Мирский замок признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО — кстати, первым на территории Республики Беларусь. После десятилетней реставрации здесь открыли музей. Для посетителей доступны 39 залов: можно посмотреть на портреты владельцев, гобелены, оружие, старинную мебель и посуду. Теперь замок часто используют как локацию для съемок исторических фильмов, а еще проводят здесь ежегодный фестиваль. Рядом есть пруд, в котором лучше не купаться (по легенде, он проклят, и в нем по сей день тонут люди).

Еще один обязательной пункт туристской программы – Брестская крепость, знакомая каждому еще по школьным урокам истории. У входа в нее звучит голос Юрия Левитана, сообщающий, что немецко-фашистские войска совершили вероломное нападение на страну. Раздаются звуки бомбежки, слышится гул самолетов и стрельба. Здесь хорошо понимаешь чувства советских граждан, осознавших, что наступила мировая война…

Сегодня на территории Брестской крепости открыт мемориальный комплекс. Центральная композиция включает в себя гигантский скульптурный монумент «Мужество». Тяжелый взгляд советского солдата, защитника крепости кажется живым, будто проникающим внутрь, от него мурашки по коже.

Сзади на фигуре рельефные композиции, демонстрирующие героическую оборону крепости, а также 100-метровый штык-обелиск, Вечный огонь и площадь с мемориальными плитами. Смотрится все это очень внушительно. Рядом с Вечным огнем почетный караул из белорусских пионеров.

В Музее обороны Брестской крепости можно узнать больше о событиях тех лет. Также стоит заглянуть в «Музей 5-й форт» — это мощные бетонные укрепления с подземными галереями и казематами.

Дальше отправляемся в Беловежскую пущу. Приехать в Брест и не побывать в главном заповеднике страны было бы непростительным упущением. Здесь обитают редкие зубры, занесенные в Красную книгу, один из неофициальных символов Белоруссии. Не меньшей достопримечательностью является и сам лес.

Средний возраст деревьев здесь составляет 100 лет. Площадь пущи действительно огромная, однако внутри есть и дороги (в том числе асфальтированные), и указатели. В заповеднике имеются вольеры с животными, где обитают те самые зубры, а также волки, зайцы, совы, еноты, кабаны, олени и прочая живность.

Осмотрев Беловежскую пущу, мы решили пройтись по самому Бресту, а именно по главной пешеходной улице — Советской. Ее очень любят жители города и, само собой, приезжие, ведь именно здесь больше всего красивых зданий и уютных кафе. С 2009 года Советскую освещают 17 старинных керосиновых фонарей. Ежедневно их зажигает и гасит один и тот же фонарщик. Узнать, когда именно будут зажигать фонари (это зависит от сезона), можно на специальных часах, размещенных в начале улицы. Памятник Тысячелетия Бреста на пересечении с Аллеей фонарей — важный символ города, отмечающий достижение городом круглой даты. Монумент представляет собой колонну с ангелом на вершине.

Улица Гоголя интересна размещенными на ней памятниками как самому Гоголю, так и персонажам его книг.

Добрососедство, радушие, еда

За три дня, проведенные в Белоруссии, нас больше всего удивило и порадовало отношение к земле. Проехали страну с востока на запад, и ни разу нам не попалось ни клочка необработанной земли. Везде, как писал поэт, «следы довольства и труда». Любой населенный пункт, независимо от статуса, выглядит как ансамбль и имеет свое лицо. Здесь есть какая-то гармония в оформлении городов и поселков. Средневековая ратуша может соседствовать с памятником Ленину или танком времен Великой Отечественной войны, и в этом не будет диссонанса, потому что есть детали, создающие гармоничное сочетание всех объектов.

В центре любого города Белоруссии вы увидите соседствующие католические и православные храмы. Некоторые из них в ходе истории менялись местами, как, например, в поселке Мир. Где-нибудь поблизости вам обязательно встретится синагога. Мечетей мало, но они тоже есть. Кстати, татары здесь появились в конце XIV века, они пришли вместе с Тохтамышем, имевшим союзнические отношения с литовским князем Витовтом. В настоящий момент в стране насчитывается 25 мусульманских общин и 11 мечетей и молельных домов.

В Беларуси живет трудолюбивый и радушный народ. Где бы мы ни обращались к людям, они обстоятельно и подробно объясняли нам, как пройти к тому или иному объекту.

Ну и, конечно, местная еда и продукты. В Белоруссии много вкусного: что-то можно увезти с собой, а что-то стоит попробовать на месте. О диете на время поездки придется, пожалуй, забыть: картошка, жирное мясо, вкусная выпечка, отменные сладости на любой вкус – устоять невозможно. Белорусская кухня сытная, по-домашнему душевная. Блюда традиционно готовятся из самых простых продуктов: непременного картофеля, лука, сала, яиц, но в результате получается нечто неповторимое. Самое знаменитое белорусское блюдо – драники. Даже если вы ни разу не были в Белоруссии, драники из тертой картошки с солью, жаренные на сале, вы точно пробовали хотя бы раз в жизни. А еще прысмаки, мачанка, холодник, бабка, веращака.

Белорусский пищепром неуклонно соблюдает ГОСТы. Произведенные по всем нормам сыры, колбасы и молоко получаются невероятно вкусными. Поэтому, попав в сюда, многие заново открывают для себя «вкусы из детства» — например, «те самые» глазированные сырки или пломбир.

Резюме: прекрасная, просто прекрасная страна. Тот лучший для туриста случай, когда реальность превосходит ожидания. Приезжайте в Белоруссию, там правда есть на что посмотреть.