«Зубры» сломаны: ментальный нокаут от «Ак Барса» и самобичевание Квартальнова

«Ак Барс» вчистую уничтожил минское «Динамо», считавшееся фаворитом до начала серии, но даже после трех игр никто не может до конца понять, куда исчез огонь «зубров». «ТИ-Спорт» подводит итоги: как в истории Арефьева восторжествовала справедливость, почему Квартальнов стыдится своей команды и не находит способа ее встряхнуть и в чем Казань сильнее.





«Ак Барс» высасывает все надежды из «Динамо», как дементоры

Перед стартом этой серии многие пророчили «Ак Барсу» проблемы, если казанцы решат поиграть с «зубрами» в открытую — в такой стихии «Динамо» чувствовало себя в течение регулярки прекрасно и моментально наказывало за авантюры. Однако штаб Анвара Гатиятулина сработал неожиданно: «барсы» наглухо перекрыли среднюю зону, лишив соперника пространства, а в атаке действовали предельно хладнокровно, вовремя трансформируя быстрые выпады в затяжной позиционный прессинг.

И все же чувство, что того самого «Динамо-Минск», которое все ждали, мы так в этой серии и не увидели. В первом поединке «зубры» непонятным образом ошибались на сменах, во втором явно расчувствовались от церемонии чествования Андрея Стася и не сумели собраться в начале матча. На что способно «Динамо», мы увидели в третьем периоде, когда белорусская команда буквально перевернула игру, но такого отсутствия фарта, как в первых двух матчах, у минчан не было давно.

Вчерашний матч, пожалуй, официально и безоговорочно закрыл все сомнения. Казанцы сыграли хрестоматийно по-плейоффному: перетерпели стартовый штурм, подловили на контратаке, после чего методично уничтожали все попытки деморализованного Минска сделать хоть что-либо, как дементоры высасывая любую надежду у игроков соперника, что у них получится хоть что-то в этом поединке. Казанцы просто перекрыли всю среднюю зону, напрочь лишив белорусов возможности проскакивать ее на скорости, так что их главное оружие было нейтрализовано.

И все же дело даже не в куда более грамотно выстроенной игре — ментальное состояние «Динамо» такое, что в шоке остался и сам Дмитрий Квартальнов после игры. Он буквально во второй раз за вечер разгромил свою команду прилюдно, сразу следом после разгрома «Ак Барсом». Наставник «зубров» особо не выбирая выражения, заявил, что никогда в своей карьере не видел такой бесхарактерности:

«Проиграли по всем статьям, было немного — а может, и не немного — стыдно за команду. В хоккее нужно проявлять характер. Без него в хоккее делать просто нех**а (нечего – прим. «ТИ-Спорт»). Помню, работали с Никитиным, он рассказывал, что в «Витязе» была пятерка ребят, которые дрались. Такую вещь рассказал: драка шла, мальчишка, не помню фамилию, не испугался, перелез через борт и пошел драться, хотя видел, что там стена непробиваемая. Мы должны показывать характер, это хоккей. Очень печально. Другие моменты здесь уходят на второй план», — заявил специалист.

После чего признался, что не понимает, как такое возможно на профессиональном уровне:

«Мне нечего вообще сказать, может, еще круче скажу, это мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность. Нельзя так играть ни в хоккей, ни даже в шахматы».

В чем проблема Квартальнова? Почему он вновь «сдувается» в плей-офф?

Все мы прекрасно понимаем, для чего такие заявления от главного тренера «Динамо» делаются публично. Дмитрий Квартальнов в этой серии делал уже многое для того, чтобы получить от своей команды той же игры, которую та демонстрировала все шесть месяцев регулярного чемпионата. Четыре матча из четырех выбили «зубры» в противостоянии с «Ак Барсом», не оставляя шанса команде Анвара Гатиятулина в «регулярке». Но как только стартовали игры на выбывание — вернулись старые болячки экс-наставника «барсов».

Нельзя сказать, что тренер не действует: с каждым новым матчем «Динамо» действует иначе, он ищет решения. Да что там, наставник «зубров» даже поменял вратаря на шестого полевого в концовке второго периода, но встряхнуть игроков у него так и не выходит — выходит только хуже. Возможно, этот спич — его последний инструмент, чтобы пробудить своих подопечных, явно потерявших уверенность в своих силах. Почему у Дмитрия Вячеславовича это не выходит — вопрос. Он и не пытается спихнуть вину на кого-то другого:

«Есть ли моя вина в том, что не можете разбудить команду? Она всегда есть у тренера. Не собираюсь на кого-то что-то вешать. Не можем, не смогли, не слышат. Кто-то не может, кто-то не хочет, спит, наверное».

Вот и получается, что для «Ак Барса» первый раунд с израненным «Трактором» пока что оказался куда большим испытанием, чем с минским «Динамо», которому прочили легкую походку в серии с Казанью. Но в Кубке Гагарина у команды Квартальнова все повалилось из рук.

Максим Арефьев в огне. Доказал, что ставка на Бердина была ошибкой

Впрочем, в начале матча все выглядело так, будто минчане наконец-то вышли на лед такими же заряженными, как в матчах серии с московским «Динамо», когда они с первых минут устраивали вихрь в чужой зоне. Штурм, который минчане устроили в первом периоде, даже не намекал, а кричал, кому в этой серии необходимо отыгрываться.

Гости подолгу запирали казанцев в их зоне и расстреливали Максима Арефьева, который спасал все, что летело, как первой волной, так и пластался на добиваниях. По сути, именно Максим убил на корню весь план Дмитрия Квартальнова с блицкригом, сбив весь кураж гостей и переведя игру в русло, которое в дальнейшем контролировали «барсы».

Шайба Александра Барабанова пришла, по сути, после первой подготовленной атаки «Ак Барса» за стартовый отрезок игры: 14–9 перебросали минчане казанцев за первый период, но Максим в этот вечер был в огне. По итогу игры 22-летний вратарь отразил все 37 бросков по своим воротам.

Суперспасение Арефьева на экваторе матча, когда Брук получил шайбу на вершине левого круга вбрасывания от Шипачева и приложился в створ, а Максим успел переместиться, стало ключевым в борьбе. С этого момента «зубры» окончательно поникли, и дальше их уровень сопротивления только сбавлялся.

Удивительно другое: насколько спокоен молодой парень в режиме плей-офф. Ни одного лишнего движения, дергания или срыва на партнеров — будто это опытный вратарь не с одним турниром на выбывание за спиной.

«Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, чтобы правильно распределять нагрузку. Он показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем, поэтому никакого удивления нет. Он заслужил это своей работой», — делился после игры Анвар Гатиятулин.

Выиграть битву у Зака Фукале, который был заменен уже во втором перерыве, дорогого стоит. А учитывая, что минчане в нынешнем году сделали мощную ставку именно на усиление вратарской линии, заплатив баснословные деньги канадскому голкиперу — 75 миллионов за сезон, можно признавать, что это разгром по всем статьям. Максим с его положением «масочника» вчистую переиграл своего опытного оппонента, год назад доводившего «Трактор» до финала Кубка Гагарина.

Другой вопрос, что Демченко сыграл на ноль свой период, в следующей игре будет совсем другая история.

Этот поединок (да и вся регулярка в исполнении Максима), как бы это крамольно ни звучало, подтверждает, что неудача Бердина в Казани оказалась к лучшему. Михаил нашел себя в «Сибири», а Максим получил тот шанс, которого заслуживал еще в прошлом сезоне, когда удачно подменил Билялова и Мифтахова. Тогда он доказывал, что готов к КХЛ на самом высоком уровне, когда проводил суперматч с ЦСКА в Москве.

Более того, само приобретение Бердина в тот момент, когда Максим доказывал свою состоятельность, можно признать неудачным решением Марата Валиуллина. Да, рассуждать постфактум легче всего — кто же тогда знал, что Макс вырастет так быстро, а полагаться на неопытного бэкапа в решающий сезон для Гатиятулина было рискованной авантюрой. Остается только порадоваться, что все сложилось именно так.