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Официальная хроника
11 апреля 2022  17:44

Зубов поздравил Минниханова с победой «Татпотребсоюза» во всероссийском соревновании

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Председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с победой «Татпотребсоюза» во Всероссийском соревновании предприятий потребкооперации.

«По итогам всероссийского соревнования „За эффективное развитие отраслей деятельности” среди региональных союзов системы Центросоюза России на IV квартал 2021 года „Татпотребсоюзу” присуждено первое место в номинациях „За развитие розничной торговли”, „За развитие заготовительной деятельности”», — написал Зубов.

Председатель совета Центросоюза РФ также отметил, что «Татпотребсоюз» стал первым среди организаций потребкооперации Приволжского округа по темпам развития деятельности.

«Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку потребительской кооперации Республики Татарстан», — подчеркнул Зубов.

По итогам 2021 года объем заготовки в предприятиях «Татпотребсоюза» составил 9,8 млрд рублей с приростом 11% к предыдущему году в действующих ценах.

#Рустам Минниханов #Татпотребсоюз
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