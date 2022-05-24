Зубов поздравил Минниханова с победой «Татпотребсоюза» во всероссийском конкурсе

Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с победой «Татпотребсоюза» в отраслевом конкурсе предприятий потребкооперации.

«По итогам Всероссийского соревнования за эффективное развитие отраслей деятельности среди региональных союзов системы Центросоюза РФ за 2021 год „Татпотребсоюзу” присуждено первое место в номинации „За развитие заготовительной деятельности”, второе место в номинациях „За развитие розничной торговли» и „За работу с пайщиками”. Выражаю Вам искреннюю благодарность за поддержку потребительской кооперации Республики Татарстан», — написал Зубов.

По итогам 2021 года Татпотребсоюз заготовил продукции сельчан на 9,8 млрд рублей с приростом 11% к прошлому году в действующих ценах. В целом закупки с одного сельского подворья составили более 35 тыс. рублей.