Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зубов поблагодарил Минниханова за поддержку потребительской кооперации
Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов выразил Раису РТ Рустаму Минниханову благодарность за поддержку потребительской кооперации в Республике Татарстан.
В своей телеграмме он отметил, что по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов системы Центросоюза России за 2023-й Татпотребсоюз занял:
- первое место в номинациях «За развитие розничной торговли» и «За развитие заготовочной деятельности»;
- второе место в номинации «За развитие сферы услуг»;
- третье место в номинации «За развитие производственной деятельности.
Вместе с тем среди региональных союзов ПФО Татпотребсоюз занял 3 место.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»