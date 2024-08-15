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Политика 15 августа 2024 12:18

Зубов поблагодарил Минниханова за поддержку потребительской кооперации

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Председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов выразил Раису РТ Рустаму Минниханову благодарность за поддержку потребительской кооперации в Республике Татарстан.

В своей телеграмме он отметил, что по итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов системы Центросоюза России за 2023-й Татпотребсоюз занял:

  • первое место в номинациях «За развитие розничной торговли» и «За развитие заготовочной деятельности»;
  • второе место в номинации «За развитие сферы услуг»;
  • третье место в номинации «За развитие производственной деятельности.

Вместе с тем среди региональных союзов ПФО Татпотребсоюз занял 3 место.

#Рустам Минниханов #благодарность #Татпотребсоюз
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