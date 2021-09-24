Зубов о матче с «Адмиралом»: Поработали функционально, над тактическими вещами

Тренер казанского «Ак Барса» Павел Зубов рассказал клубной пресс-службе о сегодняшнем матче с «Адмиралом» (Владивосток).

«Немного отдохнули, восстановились, это было необходимо. Мы ограничены в составе, ротация не такая большая. Подлечился Уил, Дыняк сейчас на подходе. Скорее всего, увидим их в ближайших играх», — сказал Зубов.

Тренер пояснил, над чем именно работала команда: «Поработали функционально, над тактическими вещами. Три дня — не так уж много, но сколько есть. Мы и этому рады после такого напряженного начала. Не всегда бываем довольны качеством игры, но победы принесли глоток свежего воздуха».

Зубов считает, что три победы подряд говорят о прогрессе команды: «И психологически это действует положительно. Эти победы были очень важны, тем более были добыты то по буллитам, то 1:0, то за две минуты до конца матча. Против „Витязя“ хорошо сработали на вбрасывании. Радует, что ребята поняли: если не идёт шайба в чужие ворота, то нужно, чтобы она в свои не заходила. Отнеслись к этому посылу хорошо».

«Упор должен быть сделан на оборону. Все через оборону, через фундамент — потом прорвет все равно. У нас есть мастера, хорошие игроки. Вернутся приболевшие, травмированные и потихоньку пойдем. Нас ждет активный октябрь, поэтому на счету каждый человек, каждая шайба в чужие ворота. При этом необходимо не пропускать в свои», — сказал Зубов.

Говоря об «Адмирале», тренер отметил хорошее движение дальневосточников: «„Адмирал“ хорошо двигается. Команда рабочая, мобильная. Команда хорошо играет в давление, а может отойти и „засушить“ матч. Поэтому важно не пропускать первыми, это обязательно. Будет тяжело, если пропустим первыми. Поэтому надо навязывать свою игру, отталкиваться от себя. Они провели очень энергично раскатку и видно, что ребята с настроением работают. Не подарок, в общем. На места в турнирной таблице мы не смотрим. Все в наших руках и зависит от нас».