Зубов: Бизнес Татарстана и Москвы получил более 1 млрд рублей льготных кредитов

С 2023 года в России действует программа льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности. Сегодня доступ к финансированию предоставили московским и татарстанским предпринимателям. На сегодняшний день москвичи получили более 1,13 млрд рублей, а стартовавшие в конце 2024 года представители РТ уже консолидировали пять кредитов на 40 млн рублей под залог патентов и товарных знаков, сообщает Минэкономики РТ.

Проект продолжит расширять свою географию и даст возможность науке и бизнесу продвигать свои идеи. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов на Коллегии Роспатента.

«Интеллектуальная собственность становится в России ликвидным экономическим активом, эффективным инструментом для развития науки и предпринимательства. С 2023 года по поручению Главы государства Роспатент совместно с Минэкономразвития, Банком России и Правительством Москвы реализуют проект по кредитованию малого и среднего бизнеса под залог интеллектуальной собственности. В прошлом году свой пилотный проект запустили власти Республики Татарстан», – сказал он.

Кредитование под залог интеллектуальной собственности доступно в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Москве субъекты малого и среднего предпринимательства, чьи объекты интеллектуальной собственности зарегистрированы в Роспатенте, могут подать заявку на кредит через Московский инновационный кластер. Поручителем для предприятий выступает Мосгарантфонд. А кредиторами – банки Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк. С 2023-го компании из столицы заключили 34 кредитных договора на сумму более 1,13 млрд рублей. В основном это организации из сфер информационных технологий, медицины и логистики.

В конце 2024 года к программе льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности подключился Татарстан. Среди участников: Центр научно-технической информации РТ, Фонд поддержки предпринимательства республики (выдает кредиты) и Гарантийный фонд Татарстана (поручитель по кредитам).

На самом старте местные компании уже получили пять кредитов на 40 млн рублей. Это ООО «МЗИТК» (7,25 млн), ООО ПКФ «Инстромет» (15 млн), ООО «ФЗП» (7,7 млн), ООО «Точкацветов» (4,56 млн) и ГК «ДОКСАЛ» (5 млн). Еще 18 компаний Татарстана обратились за льготными кредитами на 270 млн рублей под залог интеллектуальной собственности, сообщила пресс-служба министерства.

В качестве залога могут использовать охранные свидетельства на технологии и товарные знаки. Например, зарегистрированные в Татарстане ООО «Точкацветов» и ООО ПКФ «Инстромет» получили около 20 млн рублей под залог товарных знаков.

Одно из условий для выдачи кредита под залог интеллектуальной собственности - наличие независимой оценки таких объектов. Ее осуществляет, в том числе, Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД).