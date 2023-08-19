«Зубилом» по врагу, кульбиты рубля и воинский учет мигрантов: обзор событий недели

Раис республики Рустам Минниханов работал на открытии форума и лично представлял новинки компаний Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Не с пустыми руками: Татарстан на форуме «Армия-2023»

Одним из самых ярких событий недели для Татарстана стало его участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Нет нужды объяснять важность военно-технического состояния армии, особенно сегодня. В подмосковной Кубинке собрались представители военно-промышленных организаций, среди которых были 82 иностранных. Для сравнения: в прошлом году на «армейском» форуме таковых было 32. Запад, как ни старался, не смог достичь декларируемых целей по изоляции России от поставок вооружений.

Татарстан в этом мероприятии поучаствовал самым активным образом. Раис республики Рустам Минниханов работал на открытии форума и лично представлял новинки компаний Татарстана, благо тем было что показать. Во-первых, на форуме был продемонстрирован многоцелевой вертолет Ми-17 Казанского вертолетного завода. Во-вторых, завод «Ремдизель» из Набережных Челнов впервые показал прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Также на форуме представили пять макетов судостроительной компании «Ак Барс», среди которых были корабли огневой поддержки, береговой охраны, линейка «Гепардов», «Торнадо» и противолодочные суда. Свои новые соединители показал на форуме и казанский завод «Элекон».

Сегодня, когда наши армия и флот проводят СВО на Украине, как никогда важна их техническая оснащенность современными видами вооружений. Новинки оборонного комплекса – это не только превосходство на полях сражений, но и сбереженные жизни российских воинов. И если нашей республике есть что предложить, значит, вклад Татарстана в общее дело борьбы с врагами становится только весомее.

На уходящей неделе рубль «покорил» психологически значимую отметку «100 за доллар» Фото: © «Татар-информ»

Обвал рубля: что к этому привело и как лечить?

На уходящей неделе рубль «покорил» психологически значимую отметку «100 за доллар». Заговорили о девальвации национальной валюты и начали проводить аналогии с печальным юбилеем – 25-летием российского дефолта, сопровождавшегося девальвацией.

Говоря о падении национальной валюты, можно употреблять разные термины, но что это, как не девальвация, если с начала года рубль упал по отношению к доллару на 43,5%! Центральный банк России после некоторой паузы ответил на это драматичным решением – поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых и официально намекнул, что не исключает еще одного повышения. Эксперты оценили такое «лекарство» как малоэффективное. И действительно, рубль никак на него не отреагировал. Но стоило только просочиться информации о том, что 16 августа Президент РФ Владимир Путин обсудит меры по ужесточению валютного контроля, как рубль стал отыгрывать позиции. В пятницу он торговался уже в районе 92-93 рублей за доллар. Таким образом, только озвученное намерение ввести меры валютного контроля смогло кардинально переломить ситуацию. Однако реальных мер по ужесточению валютного контроля пока не последовало.

Почему произошло такое сильное падение рубля? На валютный курс влияют два фундаментальных фактора – соотношение экспорта-импорта и денежная политика.

Начнем с первого. С начала СВО на Украине наша страна столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны недружественных стран. Это и разного рода санкции (их уже свыше 14 тысяч), и массовый уход компаний с российского рынка, и просто прямое закрытие иностранной торговли с Россией. Все это привело к падению импорта в два раза при относительно небольшом падении экспорта (удалось быстро переориентировать экспортные поставки на дружественные страны). Плюс к этому после начала СВО российские власти приняли некоторые меры по ограничению хождения валюты – например, ограничения на снятие наличной валюты. Все это привело к тому, что долларов на валютном рынке оказалось много, потому что спрос на них из-за ограничений и падения импорта упал. Что вылилось в курс около 60 рублей за доллар в прошлом году.

Импорт восстановился. Этому способствовали успешный поиск новых торговых партнеров из дружественных стран и развитие системы «параллельного импорта» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что происходит сейчас? Импорт восстановился. Этому способствовали успешный поиск новых торговых партнеров из дружественных стран и развитие системы «параллельного импорта». Кроме того, многие экспортные поставки России стали оплачиваться не в долларах, а в других, не столь эффектно конвертируемых валютах, таких как индийская рупия и китайский юань. Долларов и евро в стране стало мало, а спрос на них из-за растущего импорта усилился, ведь не с каждым расплатишься теми же рупиями.

И на это, к сожалению, наложился второй важный фактор – денежная политика. Последнее время денежные власти РФ проводят так называемую мягкую денежную политику, приведшую в итоге к избыточному увеличению денежной массы (М2). Так, в июле М2 выросла до 88,1 трлн рублей, это на четверть превышает показатели прошлого года. В стране на всю катушку заработал денежный станок – необходимо финансировать дефицит бюджета, возникший из-за резкого роста определенных статей расходов, в частности оборонного характера.

Кроме того, значительную роль в росте М2 сыграло резкое ускорение кредитования, главным образом корпоративного. Экономика страны не рухнула после начала СВО, а напротив, стабилизировалась и начала расти, отсюда оживление кредитования. Когда растет денежная масса – на рынке становится много рублей по отношению к валюте. Отсюда и давление на те же доллар и евро, накладывающееся на рост импорта. Так что ничего удивительного в нынешней девальвации нет.

Брать кредиты теперь становится очень дорогим удовольствием, а значит, денег в виде рублей на валютном рынке станет меньше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как это лечится сейчас? Резкое поднятие ключевой ставки – это жесткая денежная политика, политика «дорогого рубля». Брать кредиты теперь становится очень дорогим удовольствием, а значит, денег в виде рублей на валютном рынке станет меньше. Да и не только на валютном рынке, но и в целом по экономике. Что со временем начнет тушить разгорающуюся сейчас из-за роста курса валют инфляцию. Не сразу, а со временем, то есть в ближайшие месяцы. Так что откат курса рубля хотя бы к 75-80 рублям за доллар произойдет в ближайшие месяцы, возможно, до начала зимы.

Есть более радикальное лекарство – ужесточение валютного контроля, в частности обязательная продажа экспортерами почти всей валютной выручки государству. В этом случае курс рубля удалось бы кардинально укрепить буквально за месяц. Но делать этого не будут, о чем Центробанк даже заявил официально. Во-первых, фундаментальные причины падения рубля в виде роста импорта и последствий мягкой денежной политики никуда не делись. А во-вторых, ужесточение валютного контроля привело бы к снижению экспорта и к поиску экспортерами обходных мер. Валюта в страну просто перестала бы поступать в прежних количествах, что опять привело бы к падению рубля. Получился бы замкнутый круг.

Так что лечить рубль будут только ужесточением денежной политики, что сработает на сразу. Ну а мы наберемся терпения и переждем это трудное время.

Три мигранта, три веселых друга – экипаж машины боевой: предложено выдавать паспорта иностранным гражданам только при постановке на воинский учет

На этой неделе глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановки их на воинский учет. В первую очередь это предложение касается так называемых мигрантов из южных республик бывшего СССР, массово заселяющих территорию нашей страны в последнее время.

Так, например, по данным Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, в России проживает уже треть населения Таджикистана. И хотя есть вопросы по методике получения этих цифр, результат миграционного процесса все мы видим своими глазами на наших улицах. Безусловно, мигранты сегодня нужны для экономики и позволяют закрывать бреши в нашей демографии из-за убыли населения и низкой рождаемости, но с решением этой проблемы порождаются другие.

Валерий Фадеев предложил синхронизировать процессы выдачи российского паспорта иностранцам и постановки их на воинский учет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В первую очередь они связаны с интеграцией мигрантов в российское общество. Где-то эта интеграция происходит совершенно криво, когда образуются настоящие этнические анклавы и разрастаются диаспоры, вызывая дискомфорт у коренного населения России. Эту проблему необходимо решать. Поэтому предложение ставить на воинский учет при получении российского паспорта – вполне разумное и назревшее. Случаи уклонения от постановки на воинский учет «новых» российских граждан сильно участились (если не сказать – имеют массовый характер). Например, в середине августа полиция провела двухдневный рейд на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге, в ходе которого в военкоматы доставили более 100 мигрантов с российским паспортом для постановки на воинский учет.

Проблема действительно имеет массовый характер. Получается, что у подобных «новых» россиян совершенно иные права и обязанности, чем у коренного населения. Например, защищать Родину, что особенно остро востребовано в период СВО на Украине, – это, оказывается, для подобных граждан вовсе не обязанность. От прав же – на медицинское обслуживание, образование, различного рода социальные льготы – такие персонажи не отказываются.

Нет уж, любишь кататься – люби и саночки возить! Обретая российский паспорт, любой человек должен к прилагающимся правам приобретать и соответствующие обязанности.

Юбилей системы кадрового резерва Татарстана: история, итоги, будущее

На этой неделе состоялся малозаметный, но очень значимый юбилей – исполнилось 10 лет Кадровому резерву Раиса РТ. За это время участниками отбора в резерв управленческих кадров Татарстана стали более 2 тыс. человек, и 215 из них были включены в резерв. Профессиональная жизнь 72% «резервистов» круто изменилась.

Иосиф Виссарионович был прав, говоря: «Кадры решают всё!» Товарищ Сталин, будучи руководителем аппарата партии и проведя начало своей карьеры в должности начальника по кадрам, знал о чем говорил. Система подбора кадров – краеугольный камень всего здания чиновничьего аппарата, и от отношения к этой системе зависит, собственно, и само существование исполнительной власти.

Неудивительно, что к системе подбора кадров в Татарстане уделялось самое пристальное внимание. Созданная десять лет назад в республике система отбора управленческих кадров значительно опередила все федеральные новшества в этом вопросе. Например, федеральная программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена лишь в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Для попадания в проект кандидаты проходят серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов Фото: rais.tatarstan.ru

Система кадрового резерва Раиса РТ с самого начала была построена на принципах меритократии, согласно которым руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Система конкурсного отбора претендентов на руководящие должности в Татарстане строится на определенных правилах – любой желающий должен представить характеристику, в которой указываются успешно реализованные проекты и иные достижения. Эта рекомендация подтверждается подписью руководителей, занимающих государственные и муниципальные должности, а также иных уполномоченных лиц. Тем самым реализуется механизм личного поручительства за кандидата.

Для попадания в проект кандидаты проходят серьезный отбор, состоящий из нескольких этапов. Анализируется трудовая биография кандидатов, их профессионально-личностные возможности. Оцениваются знание законодательства, уровень интеллектуального развития, а также управленческие навыки. В качестве одного из финальных испытаний выступает процедура ассессмент-центра: кандидаты под наблюдением экспертов решают смоделированные управленческие ситуации. Заданиями служат в том числе реальные, возникающие в работе муниципальных образований проблемы. Экспертизу выполнения таких задач проводят непосредственно руководители муниципалитетов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сформированный состав резерва представляется Раису РТ, который знакомится с каждым кандидатом лично. После этого они проходят специализированную программу подготовки, предусматривающую также стажировки в организациях и на предприятиях, в органах государственной власти или муниципалитетах республики. Если все проходит гладко, то перед резервистом открываются впечатляющие карьерные возможности, и для многих это становится карьерным трамплином.

Назову только несколько примеров карьеры выходцев из этой системы резерва: глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев, директор Историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнур Рахимов, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов, действующие руководители исполкомов Лаишевского, Пестречинского и Алькеевского районов....

Можно по-разному относиться к такой системе подбора управленческих кадров, но скептикам можно сказать следующее: за 10 лет своего существования она дала реальный карьерный шанс сотням чиновников. И мы видим, что эти люди справляются со своей работой. Что, безусловно, положительно влияет на состояние дел в регионе и намного лучше непрозрачных и плутократических систем кадрового отбора.

Суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток, которые он проведет в спецприемнике УМВД России по Казани Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судьба провокатора: националист Михаил Щеглов докатился до ареста

На этой неделе Вахитовский суд Казани вынес решение по административному делу участника Общества русской культуры РТ Михаила Щеглова, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды. Суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток, которые он проведет в спецприемнике УМВД России по Казани.

По версии следствия, Щеглов является участником организации «Регионы за единство России», на Ютуб-канале которой было размещено видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем Щеглов, по мнению следствия, негативно высказывался об этносе «турки» и подводил разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.

Само по себе содержание видеоролика является фейком. Никакой новой турецкой школы, никакого закрытия действующей школы, никакой продажи здания школы турецким инвесторам – ничего этого не было и не будет. О чем официально было заявлено руководством Зеленодольского района. Просто на ровном месте слепили бред далеко не безобидного содержания с разжиганием межнациональной и межконфессиональной розни. И выложили в интернет. И Щеглов принял в этом активное участие, за что и «присел» в спецприемник.

Поводом к судебному разбирательству стал скандал вокруг фейковой информации о продаже школы в Свияжске турецким инвесторам Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Если честно – в Татарстане порядком устали от фейков и провокаций со стороны господина Щеглова. Все это совершенно дико смотрится на фоне стабильного мира, гармонии и согласия народов, национальностей и конфессий в нашей республике. Этот персонаж бесчинствует в нашей республике уже довольно длительное время. Трек его выходок настолько длинный, что его даже трудно вписать в пределы этой статьи. Там есть и защита в суде (Щеглов ни разу не адвокат) неонацистов, убивших студента из Республики Чад в Казани в 2017 году. Есть куча публичных высказываний, разжигающих межнациональную и межконфессиональную рознь. В силовых структурах считают, что Михаил Щеглов причастен к провокации с повторным спилом креста в Актаныше в прошлом году.

Нельзя сказать, что выходки этого «активиста» оставались безнаказанными. Так, в 2020 году он был приговорен Вахитовским судом к штрафу в 10 тысяч рублей за разжигание межнациональной и межкультурной розни. На неделе Щеглов угодил на 14 суток в спецприемник. Если он продолжит в своем духе, то получит еще более суровое наказание. Есть время одуматься.

Хотя вряд ли Щеглов одумается. В случае с ним мы имеем так называемый эксцесс исполнителя. Простыми словами, не на того человека сделали ставку определенные силы, расположенные за пределами нашей республики и исповедующие «пещерный национализм». Которым кажется, что есть какие-то проблемы с русскими в Татарстане. Исполнитель Щеглов не умеет ничего, кроме провокаций, фейков и разжигания. Он просто не может в конструктив, не его это уровень развития.

Вряд ли Щеглов одумается. В случае с ним мы имеем так называемый эксцесс исполнителя Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Да, русскую культуру и русский язык необходимо хранить и оберегать. В любом месте нашей страны. Как и язык и культуру любого народа и народности России. Хотя в отношении Татарстана – неужели с этим у нас есть проблемы? Есть проблемы с русским языком, с русской культурой, с православием? Нет никаких проблем и не будет, потому что именно на татарстанской земле мы имеем дело с гармонией сосуществования самых разных национальностей и конфессий. Тут так все переплетено… Сложившийся порядок измеряется веками, и никому не удалось расшатать этот баланс даже в самые смутные времена. Да и в самой республике всегда давали и будут давать решительный отпор этим попыткам, потому что мир и согласие – наша скрепа, это то, на чем стоит Татарстан и чем он по-настоящему богат.

Деятельность подобных щегловых всегда будет осуждаться и наказываться всеми народами и народностями Татарстана. Когда вместо нормальной конструктивной работы по сохранению русской культуры и русского языка в республике выбирается путь экстремистской эскалации – такое должно решительно и жестко наказываться. Такой Щеглов нам не нужен, так и запишем!