Зубарев: «За 30 лет работы в автобизнесе я не припоминаю таких потрясений»

Автобизнес России из-за приостановки поставок автомобилей и комплектующих, находится в тяжелой ситуации, считает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев. Причем на фоне пандемии непростыми были последние два года, отметил он.

«Недавно казалось, что сложнее пандемии ничего не может быть, но мы столкнулись с новым вызовом. За 30 лет работы в автобизнесе я не припоминаю таких потрясений. Ведь Сейчас автобизнес в сложной ситуации: приостановлены поставки автомобилей, комплектующих и запасных частей, нарушены логистические цепочки. Renault и GM сообщили об уходе, а большинство производителей приостановили деятельность на неопределенный срок», – отметил он в программе на выборах президента РОАД.

Напомним, выборы президента РОАД проходят каждые два года. 20 октября на форуме #РосАвтоДилер2022 в Москве пройдет голосование членов РОАД, где будет выбран новый президент.