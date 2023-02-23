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Зрителям телемарафона на ТНВ представят премьеру гимна добровольческих батальонов «Алга»
В эфире благотворительного телемарафона «Все для Победы!», который сегодня проходит на телеканале ТНВ, состоится телепремьера гимна добровольческого батальона «Алга». Начало запланировано на 13.57.
Напомним, марафон в поддержку участников специальной военной операции проходит на ТНВ с 10.00. Все желающие могут принять участие в сборе средств: на экране телевизора отображается QR-код, через который зрители и могут оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.
Видео: телеграм-канал батальонов «Алга» и «Тимер»
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