В зале Альметьевского драмтеатра обновят синхронное оборудование, кресла и пол

Зрительный зал Альметьевского драмтеатра ждет обновление спустя 17 лет после последнего ремонта. Театр стал одним из победителей в проекте «Оснащение учереждений культуры оборудованием». Коллективу выделяются средства на замену 378 кресел, 360 кв. метров напольного покрытия в зрительном зале и обеспечение синхронным переводом. Об этом «Татар-информу» рассказали в театре.

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова отметила, что ежегодно их учреждение обслуживает более 53 тыс. человек.

Кроме того, возможностями сцены и зала пользуется партнеры-предприятия и учреждения города и района, творческие коллективы, представители эстрады, также приезжают ставить свои спектакли коллективы из других татарстанских и российских театров.

«Организация пространства театра является одним из важных факторов при размещении зрителей на этих мероприятиях. Одной из основных задач, которая стоит перед учреждением, — комфортное размещение населения для проведения досуга. Последний раз зрительный зал при поддержке нефтяников обновился в 2005 году. Прошло 17 лет», — рассказала Фарида Исмагилова.

Из-за регулярного использования кресел заметна некоторая деформация сидений, изменение цвета и прочности обивки. Также ломаются со временем механизмы синхронного перевода, встроенные в подлокотники. Именно благодаря высокохудожественному репертуару театр привлек в зал русскоязычного зрителя, который составляет на сегодняшний день около 50% от общего числа.

Оснащение зрительного зала новыми креслами и замена напольного покрытия помогут создать условия для комфортного размещения посетителей, улучшится восприятие спектаклей и эстетическое восприятие внутреннего пространства зрительного зала.

Театр активно работает по программе «Пушкинская карта». Среди зрителей много молодежи, поэтому быть современным для учреждения сейчас очень важно, считает руководство.