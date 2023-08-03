Татарстанцы в онлайн-режиме смогут увидеть миграцию орлов из республики

Фото: страница Ринура Бекмансурова в соцсети «ВКонтакте».

Орнитолог нацпарка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров установил на птенцах солнечных орлов Чишме и Урсуле GPS-трекеры. Теперь специалисты смогут отслеживать пути их миграции. Посмотреть на первый полет птиц в режиме реального времени смогут и интернет-пользователи. Об этом сообщают «Челнинские известия»

Таким образом ученые могут проследить за судьбой орлов и выявить наиболее предпочтительные для птиц места расселения, посмотреть навещают ли они своих родителей, будучи взрослыми, отправляются ли на дальние дистанции и многое другое.

Трекер – это индивидуальный «рюкзачок» весом до 30 грамм, который подбирается под каждую особь индивидуально. Карты с маршрутами миграций птиц необходимы орнитологам России и всего мира, чтобы скорректировать размещение ветропарков, которые в РФ начали строить недавно. В противном случае орлы могут погибнуть, застряв в лопостях ветрогенераторов или сев на линии электропередачи. В Татарстане все четыре площадки, выбранные для строительства, находятся на побережье Волги и Камы.