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Татарстанцы в онлайн-режиме смогут увидеть миграцию орлов из республики
Орнитолог нацпарка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров установил на птенцах солнечных орлов Чишме и Урсуле GPS-трекеры. Теперь специалисты смогут отслеживать пути их миграции. Посмотреть на первый полет птиц в режиме реального времени смогут и интернет-пользователи. Об этом сообщают «Челнинские известия»
Таким образом ученые могут проследить за судьбой орлов и выявить наиболее предпочтительные для птиц места расселения, посмотреть навещают ли они своих родителей, будучи взрослыми, отправляются ли на дальние дистанции и многое другое.
Трекер – это индивидуальный «рюкзачок» весом до 30 грамм, который подбирается под каждую особь индивидуально. Карты с маршрутами миграций птиц необходимы орнитологам России и всего мира, чтобы скорректировать размещение ветропарков, которые в РФ начали строить недавно. В противном случае орлы могут погибнуть, застряв в лопостях ветрогенераторов или сев на линии электропередачи. В Татарстане все четыре площадки, выбранные для строительства, находятся на побережье Волги и Камы.
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