Зрители тронуты до слез: оркестр Росгвардии сыграл в День защитника Отечества

Музыкальный флешмоб в честь Дня защитника Отечества организовал военный оркестр Росгвардии в одном из торгово-развлекательных комплексов Казани.

Такое мероприятия стало уже традицией – музыканты устраивают концерт для горожан каждый год 23 февраля и 8 марта. Многие специально пришли послушать любимые мелодии, исполняемые военным оркестром.

Первой зазвучала труба. Ее звуки заставили посетителей ТЦ остановиться и прислушаться. За ней вступил барабан. И вот в центр холла один за другим стали выходить участники коллектива, исполняя каждый свою партию легендарной композиции «Катюша».

Творческий коллектив исполнил популярные композиций: «Марш артиллеристов», «Песня шофера», «Во поле берёза стояла», «Ах вы сани мои сани», «Татарская плясовая» и другие.

Музыканты не только играли на инструментах – периодически, они пускались в пляс, и даже подпевали вместе со зрителями.

Зрители громко аплодировали, подпевая любимым хитам. Некоторые не могли сдержать слез.

«Было очень приятно и волнительно. Дай Бог, чтобы все солдаты, те которые сейчас служат, вернулись живыми и здоровыми», – поделилась одна из зрительниц Алида Габитова.

Женщина не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

Сделав небольшой перерыв, дирижер оркестра от имени Росгвардии поздравил присутствующих мужчин с Днем защитника Отечества.

«Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, близким. Ведь если в семье все хорошо, то и на службе все хорошо», – пожелал всем присутствующим руководитель оркестра, военный дирижер, Заслуженный артист РТ Вадим Кравчук.

Концерт традиционно завершила композиция «Прощание славянки», после которой под несмолкаемые аплодисменты оркестр покинул импровизированную сцену.

После выступления военный дирижер Вадим Кравчук уделил время общению с журналистами.

«Как только видишь отдачу зрителей во время наших выступлений, появляется еще больше желания играть, приходит двойное вдохновение, и хочется для таких людей работать еще, еще и еще. На наших выступлениях, когда видим такую реакцию зрителей, тут же на ходу меняем репертуар, удлиняем концерт, тем самым продлеваем хорошее настроение людям», – рассказал Вадим Кравчук.

Дирижер поделился, что 8 марта посетители торгового центра снова, по традиции, смогут увидеть выступление оркестра.

«Там будет несколько другая музыка, мы еще и споем на татарском языке композицию, которую вы все хорошо знаете. Она посвящена нашим любимым девушкам, но пускай это будет нашим маленьким секретом, 8 марта вы все увидите», – проанонсировал следующее выступление майор.

Концерт настолько впечатлил зрителей, что многие дожидались, пока дирижер освободится, чтобы сделать с ним на память фотографию.