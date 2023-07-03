Зрители международного фестиваля в Казани увидят 15 фильмов о героях спецоперации

Пятнадцать фильмов о героях специальной военной операции включены в программу первого международного фестиваля документального кино «Время героев», который пройдет в Казани с 25 по 27 июля. Об этом сообщает Республиканское агентство «Татмедиа».

Откроется фестиваль премьерой фильма «Казаки». Картина показывает один день из жизни командира штурмового взвода казачьего батальона «Крым». Фильм представят режиссер документального канала RT Олег Некишев и автор Ольга Кирий. «С самого начала СВО казаки многих регионов России отправились на Донбасс, чтобы защищать рубежи Отечества, как они и делали на протяжении многих веков», — заявил Некишев.

Татарстан в программе фестиваля представит несколько документальных фильмов. Картина режиссера Елены Леви «НЕзабытые» — это восемь новелл о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война. Фильмы режиссера Равиля Мукменова посвящены реальным историям из зоны спецоперации. Это «„Апостол“ батальона „Алга“», «„Ак Барс“ батальона „Ахмат“», «Командир батальона „Алга“», «Татарский певец — танкист на СВО», «Продал «гелик» ради общей победы». Истории о том, как Татарстан помогает восстанавливать мирную жизнь на новых территориях, можно будет увидеть в проектах режиссера Зуфара Давлетшина «ZV-1» и «ZV-2».

В программе фестиваля — фильмы российских режиссеров, а также картина французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель «Донбасс 2022» о жизни мирного населения Донецка.

Программой фестиваля предусмотрено проведение встреч с создателями фильмов, их обсуждение, открытые лекции и круглые столы. Один из круглых столов будет посвящен теме «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее», он пройдет с участием Бориса Корчевникова. В деловой программе также значится онлайн-дискуссия с участием российских пранкеров Вована и Лексуса, которая посвящена теме информационных войн. Издательский дом «Аргументы и факты» представит проект «Доброволец»: видеосюжеты о 20 героях-добровольцах разных профессий со всей страны — врачах, учителях, строителях и многих других.

Подробная деловая и зрительская программа представлена на сайте фестиваля «RT.Док: Время героев». Здесь же можно зарегистрироваться, чтобы посетить фестиваль.