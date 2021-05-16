Зрители американского канала назвали главное отличие между Путиным и Байденом

Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, который призвал Президента США Джо Байдена «не провоцировать» его российского коллегу Владимира Путина.

Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на американскую компанию Colonial Pipeline. Ранее Байден заявил, что не считает Москву причастной к инциденту, допустив, что атаку могли совершить хакеры, находящиеся на территории России.

В комментариях к выпуску американские пользователи обсудили различия лидеров двух стран. «Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен», — написал пользователь под ником Trainman54.

«Путин, может быть, и противник для США, но нельзя не восхищаться его умом, лидерскими качествами и очевидным патриотизмом. Он коварен, и его нельзя игнорировать или недооценивать. В отличие от нынешнего обитателя Овального кабинета — слабого, нерешительного и хрупкого», — отметил комментатор под ником MarkK.