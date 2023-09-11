Зрителей международного фестиваля впечатлила премьера театра «Экият» с тающим героем

На сцене Рязанской филармонии на XIX Международном фестивале театров кукол «Рязанские смотрины» отгремели показы Татарского государственного театра «Экият». Казанские артисты представили для зрителей и участников фестиваля спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Постановщиком выступил худрук театра Ильгиз Зайниев.

Герой спектакля Иннокентий Платонов предстал в образе ледяной куклы, которая за два с лишним часа тает на глазах зрителя. Для каждого показа главного персонажа надо заново замораживать в специально купленной морозильной камере.

В рамках фестиваля проведено три показа. Специально для них сцена филармонии превратилась в зрительный зал.

«На сцене установили подиум для зрителей. Очень сложно было найти площадку для нашего спектакля, он технически сложный. Нам предложили сцену филармонии, она нам подошла. У себя в театре мы этот спектакль играем в Малом зале», — поделилась с «Татар-информом» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

По ее словам, рязанские зрители очень тепло приняли спектакль, долго не отпускали артистов со сцены — благодарили овациями и криками «браво».

После окончания спектакля директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель Валерий Шадский вручили Ильгизу Зайниеву и артистам театра диплом участника и памятную статуэтку фестиваля.

Напомним, в этом году в фестивале принимают участие 18 профессиональных коллективов со всего мира: из Мехико, Каира, Гродно, Алматы, Казани, Москвы, Саратова, Ханты-Мансийска, Приморского края, Иркутска, Оренбурга, Челябинска, Сургута, Вологды, Симферополя.

За пять дней пройдет 37 показов на шести сценических площадках города: на малой и больших сценах Рязанского театра кукол, на малой и большой сценах Рязанского театра драмы, на большой и камерной сценах Рязанской областной филармонии.