Зритель «Игр будущего»: Хорошо, что всё больше внимания уделяют киберспорту

Объединение спортивных и киберспортивных соревнований вызывает огромный интерес у представителей молодежи. Таким мнением поделился с «Татар-информом» один из гостей проходящих в Казани «Игр будущего» Игорь Байкин.

«Очень хорошо, что государство всё больше внимания уделяет молодежным киберспортивным дисциплинам. Интереса и зрелищности добавляет то, что в зачет идут еще и спортивные состязания. Мне кажется, что в будущем такой формат станет одним из основных в спорте», — предположил собеседник агентства.

Зритель также выразил уверенность, что столица Татарстана является одним из лучших вариантов для проведения таких соревнований — благодаря огромному количеству подходящих для турнира локаций.

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх, проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта, принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

В столице Татарстана 21 февраля состоялась церемония открытия игр. В ней приняли участие Президент РФ Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и лидеры ряда зарубежных государств.