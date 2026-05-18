Жозе Моуринью стал новым тренером мадридского «Реала»

Португальский наставник Жозе Моуринью назначен тренером мадридского «Реала». Контракт подписан до лета 2028 года. Об этом сообщает главный спортивный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Сливочные» выплатят нынешнему клубу Моуринью – португальской «Бенфике» – компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере шести миллионов евро.



Также известно, что тренер будет обладать правом голоса при осуществлении трансферов в «королевском клубе».

Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Тогда под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.